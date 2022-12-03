Sizin Dünyanız: Mehmet Çelebi

Bugünkü konuğum üretmeyi, insanlara hizmet etmeyi, toplum için yararlı işler yapmayı hayat felsefesi edinmiş başarılı ve mütevazi bir baba... Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı, Mehmet Çelebi...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Üretici.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

İnşaat – Müteahhitlik.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Ekonomi.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Toplumsal değerler.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Az çocuk.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Çocuklarımın iyi bireyler olması







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Bağcılık.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Beni Ödülle Cezalandırma – Dr. Özgür Bolat.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Popüler.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Eren.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Kıyafet.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Tarak.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Saat.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Kişilere olan güven.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Çözüm odaklı olmak.







OLMASA DA OLUR...

Siyaset.



OLMAZSA OLMAZ...

Doğal yaşam.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Mantar soslu bonfile.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Temiz ve yeşil.



AŞK BENİM İÇİN...

Yaşamak.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Can Yücel.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Uzak Doğu.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

İnsan hayatına dokunmak.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

İnsanlara hizmet etmek için yola çıktım. Tercih ettikleri takdirde çok daha farklı belediye hizmeti alacaklarının garantisini veriyorum. Takdir halkındır.





Üretici.İnşaat – Müteahhitlik.Ekonomi.Toplumsal değerler.Az çocuk.Çocuklarımın iyi bireyler olmasıBağcılık.Beni Ödülle Cezalandırma – Dr. Özgür Bolat.Popüler.Eren.Kıyafet.Tarak.Saat.Kişilere olan güven.Çözüm odaklı olmak.Siyaset.Doğal yaşam.Mantar soslu bonfile.Temiz ve yeşil.Yaşamak.Can Yücel.Uzak Doğu.İnsan hayatına dokunmak.İnsanlara hizmet etmek için yola çıktım. Tercih ettikleri takdirde çok daha farklı belediye hizmeti alacaklarının garantisini veriyorum. Takdir halkındır.