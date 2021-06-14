Sizin Dünyanız: Mavişe Pınar Uysal

Bugünkü konuğumuz enerjik, işine ve kitaplara aşık, hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir kitap kurdu. Kültürüne ve yurduna sevdalı doğa tutkunu bir insan Mavişe Pınar Uysal.

Hazırlayan:

Erçin Selasiye

Enerjik.Yaptığım işi çok seviyorum ama eğer yapmasaydım sanatla, özellikle sahne sanatlarıyla uğraşırdım herhalde.Ülke gündemi özellikle son dönemlerde Pandemi ne yazık.Çocuklar ve çevre.Öyle çok büyük pişmanlıklarım olmadı ama eğitimden sonra İstanbul’da kalsam meslekte hangi noktada olurdum diye kendimi sorguladığım dönemler var.İç huzurum. Ailem.İstanbul’a eğitime gitmek ve kendi ayaklarım üzerinde durmaya başlamak.Bir kütüphaneci için bu zor bir soru ama illaki bir kitap adı gerekirse Zülfü Livaneli Huzursuzluk.Tınısı güzel kulağıma hitap eden tüm müzik türlerini dinlemekten keyif alırım.Sen hiç ateşböceği gördün mü / Yılmaz Erdoğan.Elbise.Topuklu ayakkabılarımı.Rengarek boncuklarla yapılmış takılar olabilir.Tezcanlı oluşumu değiştirmek isterdim. Zaman zaman çok zararının görüyorum.İnsanlarla kolay iletişim kurabilmek. Gerek küçük gerek büyük hiç farketmez.İş etiği olmayan yaptıkları işi benimsemeyen insanlar.Gave…Mutfak benim için terapi gibidir. Çok kızgınsam eğer saatler içinde tatlılar tuzlular yemekler çıkabilir. Ve mutfaktan çıktığımda sakinlemiş olurum. Ama Yaprak sarmada oldukça iyiyim.Çok büyük bir hayal olacak ama savaşların olmadığı çocukların özgürce gülüp oynadığı bir dünya.Birbirinin gözleri içine değil birlikte ayni yöne bakmayı başarabildiğim insan eşim.Zülfü LivaneliİtalyaYeni yerler görmek yeni insanlarla tanışmak.Ben yine son olarak savaşların, pandeminin tüm dünya üzerinde son bulmasını insanlığın huzur içinde yaşamasını, elbette özellikle çocuklarım, çocuklarımız için yaşanası temiz bir çevre istiyorum.Ve güzel günler hangi dağın ardındadır bilmem ama bir an önce çıkıp gelmesini diliyorum.