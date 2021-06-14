Sizin Dünyanız: Mavişe Pınar Uysal

Hazırlayan:
Erçin Selasiye
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Enerjik.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yaptığım işi çok seviyorum ama eğer yapmasaydım sanatla, özellikle sahne sanatlarıyla uğraşırdım herhalde.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ülke gündemi özellikle son dönemlerde Pandemi ne yazık.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocuklar ve çevre.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Öyle çok büyük pişmanlıklarım olmadı ama eğitimden sonra İstanbul’da kalsam meslekte hangi noktada olurdum diye kendimi sorguladığım dönemler var.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
İç huzurum. Ailem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
İstanbul’a eğitime gitmek ve kendi ayaklarım üzerinde durmaya başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Bir kütüphaneci için bu zor bir soru ama illaki bir kitap adı gerekirse Zülfü Livaneli Huzursuzluk.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Tınısı güzel kulağıma hitap eden tüm müzik türlerini dinlemekten keyif alırım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Sen hiç ateşböceği gördün mü / Yılmaz Erdoğan.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Elbise.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Topuklu ayakkabılarımı.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Rengarek boncuklarla yapılmış takılar olabilir.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Tezcanlı oluşumu değiştirmek isterdim. Zaman zaman çok zararının görüyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İnsanlarla kolay iletişim kurabilmek. Gerek küçük gerek büyük hiç farketmez.
OLMASA DA OLUR...
İş etiği olmayan yaptıkları işi benimsemeyen insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Gave…
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Mutfak benim için terapi gibidir. Çok kızgınsam eğer saatler içinde tatlılar tuzlular yemekler çıkabilir. Ve mutfaktan çıktığımda sakinlemiş olurum. Ama Yaprak sarmada oldukça iyiyim.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çok büyük bir hayal olacak ama savaşların olmadığı çocukların özgürce gülüp oynadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Birbirinin gözleri içine değil birlikte ayni yöne bakmayı başarabildiğim insan eşim.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Zülfü Livaneli
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İtalya
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yeni yerler görmek yeni insanlarla tanışmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Ben yine son olarak savaşların, pandeminin tüm dünya üzerinde son bulmasını insanlığın huzur içinde yaşamasını, elbette özellikle çocuklarım, çocuklarımız için yaşanası temiz bir çevre istiyorum.
Ve güzel günler hangi dağın ardındadır bilmem ama bir an önce çıkıp gelmesini diliyorum.