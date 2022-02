Sizin Dünyanız: Leman Cankat

Bugünkü konuğum sevgi dolu kocaman yüreğini insanlarla paylaşmayı ilke edinmiş bir kadın... Çamur atölyesinde büyük küçük herkesle çamur oynamaktan mutlu olan bir sanatçı... Hayatınıza dokunması şans olan insanlardan biri... Yaşam Koçu - Seramik Sanatçısı ve Aktivist Leman Cankat...

Sevgi.Şu an kendi atölyemde çamur oynuyorum ve bana katılan büyük küçük herkesle üreterek mutlu olmayı deneyimliyoruz. Yaşam biçimim oldu iş olarak görmüyorum. Farklı bir iş düşünseydim de SOSYOLOG olmayı isterdim.Gündemimi en fazla meşgul eden çocukların dünyası, 1 çocuğun hangi eve kimin kucağına doğduğu, yaşadığı evdeki ilişkiler ve o çocuğun geleceği.Kayıtsız kalamadığım şey merhametsizlik, adaletsizlik haksızlık mazlumun mağduriyeti.Samimi söylüyorum hiçbir şey için pişman değilim, o zaman yaptıklarımı yapmasaydım şimdiki Leman olamazdım.En büyük sevincim şu an Torunum ADAM, ona sarılmak, onunla koşmak, oynamak, kek yapmak vs...Hayatımın dönüm noktası sıfırın altına düştüğüm gün... Cebimde, cüzdanımda tek kuruş olmadığı, arabamın kapının önünde durduğu ve benim yaya yürüdüğüm gün. Ben bunu hak etmiyorum dedim ve ASLA PES ETME sloganını kulağıma küpe yaptım kendimi baştan yarattım.Kendi kitabımı okuyorum (kendimi okuyorum, başarı hikayelerimi okuyorum, her gün yeni şeyler öğreniyorum) başucu kitabı diye bir şey düşünürsem elimin altında olmasını istediğim ve okurken huzur bulduğum tek kitap KUR’AN.Ruh halime bulunduğum ortama göre her türlü müziği dinlerim. Atölyemde çalışırken klasikler, sabah uyandığımda enerji veren müzikler, gün sonu hafif doğa seslerini tercih ederim.Rüzgara karşı gelen çocuk; gerçek hayat hikayesi. Öğretici ve hayattan gerçek yaşamdan alınan filimler izlemeyi tercih ederim.Alışveriş ihtiyacım olduğunda yaptığım bir eylemdir, kendime en son kişisel bakım ürünleri aldım.Dolabımda değil de evimde fazla olduğunu düşündüğüm çok eşya var hepsini ihtiyaç sahiplerine vereceğim ilk fırsatta, ama asıl bizim enerjimizi emen canlı varlıklardan fazlalıklardan kurtulmalıyız.Sevgiyle, samimiyetle uzatılan her türlü hediye beni çok mutlu eder. Bahçemi tasarlıyorum bu günlerde. Bahçem için ağaç fidanı süper olur :).Kendimde beğenmediğim ve düzeltmeye çalıştığım özelliğim, öfkem. Bazen sabrım taşar ve öfkemi kontrol edemem.Samimiyim herkesi kucaklıyorum, paylaşmayı seviyorum, büyük üstad Nazım’ın dediği gibi "Yârin yanağından gayrı" lakin yar yok!Hiçbir şey benim için şart değil her türlü ortamda, hayatımı idame ettirebilirim.Saygı – merhamet – sevgi olmazsa olmaz.Bütün yemeklerim güzeldir elim lezzetlidir buyurun kendiniz test edin.Hayalimdeki dünya; insanların kardeş olduğunu anladığı, çocukların eğitim için odalara kapatılmadığı, saygının, sevginin, paylaşımın yaşam biçimi olduğu, yeşil temiz bir çevrede kuş seslerini cırcır böceklerini duyabildiğimiz, parkların, bahçelerin, meyve ağaçlarının bolca olduğu bir dünya hayal ediyorum. Ayrıca bu hayalim için çalışıyorum da.AŞK benim için yaşamın kendisidir. Yaptığım her şeyi aşk ile yapmak işime AŞK katmak sonucun muhteşem olmasını sağlar. İnsandan insana AŞK çok muhteşem bir duygu bunu da yaşadım, en büyük AŞK ALLAH AŞK ı. Yaradan’a AŞK ile bağlıyım.Mevlana ve Şems döneminde yaşamayı, onlarla tanışmayı sohbetlerinde bulunmayı çok isterdim.Gitmek istediğim görmek ve bir süre yaşamak istediğim yer Himalayalar ve Himalayalarda yaşayan Guru’lar.Mutlaka yapmak istediklerim; 1- Kişisel sergimi açmak. 2- Hayat hikayemi yazmak ve şu an yazdığım “Beyaz Giyen Kadınlar” kitabımı tamamlamak.Söylemekten vazgeçtim uzun zamandır çünkü görüyorum insanlar çok fazla okumuyorlar sadece fotoğraflara bakıyorlar. Kitabın kapağına insanın üzerindeki elbiseye kolundaki takıya... "Yaşam Koçu " sıfatımla bu köşe için paylaşmak istediğim; Herkes bir düşünsün "BU DÜNYAYA NEDEN GELDİ" " BUGÜN KENDİ İÇİN NE YAPTI " ve ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın "ASLA PES ETMEYİN" Hayat, yaşam BİR OKULDUR ya da bir TİYATRO sahnesi! Geliyoruz ROL lermizi en iyi şekilde oynayıp gidiyoruz.Son cümle; Dün geçti Yarın belli değil AN ı YAŞAYIN AN ın tadını çıkarın HAYAT ÇOK KISA…