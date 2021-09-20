Sizin Dünyanız: Laden Köse Göktaş

Bugünkü konuğum nazik ve özgür ruhunu işine yansıtan başarılı bir iş insanı... Yapım İnşaat Direktörü ve İç Mimar Laden Köse Göktaş.

RenkliBaşka bir ülkede Moda Tasarımcı olurdumİşim ve AilemBirilerinin ihtiyaçlı olmasıŞükürler olsun hiçbir pişmanlığım olmadıSağlıklı bir ailemin olmasıEşimle tanıştığım günKelebeğin hayat sırları – Nil KaraibrahimgilGençliğime sevgilerle – Nil KaraibrahimgilHarry Potter Serisi – Malum çocuklar varMaskem için boyun askısıAtkılarım – sanki Kıbrıs’ta çok soğuk bir hava varmış gibiRenkli ve kişisel anlamı olan bir şey olması yeterli“Herkesi kendim gibi sanmayı” değişmek isterdimSevdiklerimi toplayıp yemek yapmayı ve yediklerini görmek beni mutlu ediyorCovid-19 olmasa da olur benceEtrafımdaki tüm sevdiklerim olmazsa olmazHamsili PilavDaha sakin ve suç işlenmeyen dikkatli davranan bir dünyaSevgi, bağlılık, hoşgörü ve saygı = EşimMustafa Kemal AtatürkMiamiÇocuklarla birlikte yataklı karavan kiralayarak Amerika’yı dolaşmak“Her insan, hikayesinin sonunda toprak sahibi olacak.” Buna göre yaşayalım ve davranalım. Sevdiklerimize sevdiğimizi söylemeyi, mutlu olduğumuzda teşekkür etmeyi bilmeliyiz.