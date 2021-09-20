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Sizin Dünyanız: Laden Köse Göktaş

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Bugünkü konuğum nazik ve özgür ruhunu işine yansıtan başarılı bir iş insanı... Yapım İnşaat Direktörü ve İç Mimar Laden Köse Göktaş.

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Sizin Dünyanız: Laden Köse Göktaş
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Renkli
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Başka bir ülkede Moda Tasarımcı olurdum
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim ve Ailem
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Birilerinin ihtiyaçlı olması
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Şükürler olsun hiçbir pişmanlığım olmadı
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Sağlıklı bir ailemin olması
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşimle tanıştığım gün


 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kelebeğin hayat sırları – Nil Karaibrahimgil
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Gençliğime sevgilerle – Nil Karaibrahimgil
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Harry Potter Serisi – Malum çocuklar var
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Maskem için boyun askısı
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Atkılarım – sanki Kıbrıs’ta çok soğuk bir hava varmış gibi  

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Renkli ve kişisel anlamı olan bir şey olması yeterli
 
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
“Herkesi kendim gibi sanmayı” değişmek isterdim
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Sevdiklerimi toplayıp yemek yapmayı ve yediklerini görmek beni mutlu ediyor
 
OLMASA DA OLUR...
Covid-19 olmasa da olur bence  
 
OLMAZSA OLMAZ...
Etrafımdaki tüm sevdiklerim olmazsa olmaz
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hamsili Pilav
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Daha sakin ve suç işlenmeyen dikkatli davranan bir dünya

AŞK BENİM İÇİN...
Sevgi, bağlılık, hoşgörü ve saygı = Eşim
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Miami
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Çocuklarla birlikte yataklı karavan kiralayarak Amerika’yı dolaşmak
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
“Her insan, hikayesinin sonunda toprak sahibi olacak.”  Buna göre yaşayalım ve davranalım. Sevdiklerimize sevdiğimizi söylemeyi, mutlu olduğumuzda teşekkür etmeyi bilmeliyiz.
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