Sizin Dünyanız: Kevser Duran

Hazırlayan: Erçin Selasiye
KEVSER DURAN - ÖĞRENCİ – TASARIMCI
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam ‘’Duygusal ‘’ derdim. Hayatımın her alanında hep duygularımla hareket edip yaşıyorum. Özellikle yaptığım işte duygu çok önemli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an yaptığım işi yapmasaydım sanırım şu an ki ben olmazdım. Resim benim hayatım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Benim gündemimi en fazla meşgul eden şey şu an okulum. İşleyip aynı zamanda da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde grafik tasarım öğrencisiyim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Kayıtsız kalamadığım birçok şey var aslında fakat haksızlığa uğramayı hiç sevmiyorum.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
En büyük pişmanlığım dediğim bir şey hiç olmadı. Doğrusuyla yanlışıyla yaptığım her şeyin arkasında duran biriyim. ‘’Keşke’’ kelimesinden pek hoşlanmam çünkü bazen bazı şeyleri yaşamanız gerekiyor. Bisiklete binmek gibidir hayat ilk başlarda öğrenene kadar çok düşersiniz çok canınız acır ama sonrasında düşerken yaptığınız hatalardan ders alıp onu tekrar yapmamaya başlarsınız.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
En büyük sevincim yaptığım işin takdir görmesidir. Emeğimle yaptığım bir çizimi insanlara gösterdiğimde beğenilmesi beni çok mutlu eder.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Dönüm noktam lise yıllarımın sonunda gerçekleşti. Kendi yaptığım çalışmaları yüklemek için instagram dan kd_artt adında ayrı bir resim sayfası açmıştım kendime. Orada kendi yaptığım çalışmalarımı biriktiriyordum. Bir mekan işletmecisi çizimlerimi görüp benden duvarına çizim yapıp yapamayacağımı sordu. Daha önce hiç duvara resim yapmamıştım ve malzemesinde bile ne kullanabileceğimi bilmiyordum fakat teklifini kabul ettim ve ufak bir araştırmayla ne kullanmam gerektiğini öğrendim. Orada yaptığım duvar çalışmaları beğenildi ve şuan ülkemizin birçok duvarında imzam bulunuyor.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu sıralar başucumda ‘Gücük Prens’ kitabı bulunuyor. Kıbrıs Türkçesiyle yazılmış harika bir kitap herkese tavsiye ederim.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Genelde müzik dinlerken seçtiğim bir tarzım yoktur. Kulağıma hoş gelen ruhuma dokunan her müziği dinlerim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Son zamanlarda dizi veya film izlemeye pek fırsat bulamıyorum fakat en son ‘Intime’ filmini izlemiştim sanırım.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kendim için aslında sürekli alışveriş yapmayı çok severim fakat kendime aldığımda inanılmaz mutlu olduğum tek şey resim boyalarımdır.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda ki en gereksiz dediğim bir şeyim sanırım yok çoğu zaman her şeyi kullanırım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Benim için alınabilecek en güzel hediye kesinlikle resim malzemeleridir.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimle ilgi aslında değiştirmek istediğim bir şeyim yok bazı insanlar kusurlarıyla güzeldir fakat illa bir şey değiştirmem gerekseydi insanları bazen kendimden çok umursuyorum bu özelliğimi değiştirmek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kendimde en çok beğendiğim özelliğim sıcak kanlı ve konuşkan bir insan olmam. Girdiğim yeni bir ortamda bile ortama rahatlıkla ayak uydurabilirim bu özelliğimi seviyorum.
OLMASA DA OLUR...
Olmasa da olur dediğim şey bilgisayar başında oyun oynamak.
OLMAZSA OLMAZ...
Olmazsa olmaz dediğim şeyler arasında kesinlikle hafta sonları arkadaşlarımla eğlenmek vardır.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Ben pek yemek konusunda yetenekli bir insan değilimdir. Tek yaptığım ve bildiğim yemek kremalı mantarlı makarna. Ben daha çok güzel yemek yemeyi severim.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hayalimdeki dünya coronasız savaşsız mutlu sanatla iç içe bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Acı, tatlı ve ekşi bu 3 kelimedir benim için.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Onunla değil de onlarla çok tanışmayı istediğim dediğim insanlar kesinlikle Rembrandt, Dürer, Michelangelo ve diğer önemli iz bırakan sanatçılardır kesinlikle.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Görmek istediğim yerler arasında en çok Berlin var. Sokaklarda olan muhteşem duvar çizimlerini canlı görmeyi isterim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Mutlaka yapmak istediğim şey büyük bir sergidir.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Son olarak söylemek istediğim başarının kolay kolay gelmediği ve iz bırakmak isteyenler için tek önerim çok çalışmalarıdır.
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