Sizin Dünyanız: Kevser Duran

Bugünkü konuğumuz Lefkoşa duvarlarına imzasını atan genç ve yetenekli tasarımcı bir kızımız Kevser Duran

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam ‘’Duygusal ‘’ derdim. Hayatımın her alanında hep duygularımla hareket edip yaşıyorum. Özellikle yaptığım işte duygu çok önemli.Şu an yaptığım işi yapmasaydım sanırım şu an ki ben olmazdım. Resim benim hayatım.Benim gündemimi en fazla meşgul eden şey şu an okulum. İşleyip aynı zamanda da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde grafik tasarım öğrencisiyim.Kayıtsız kalamadığım birçok şey var aslında fakat haksızlığa uğramayı hiç sevmiyorum.En büyük pişmanlığım dediğim bir şey hiç olmadı. Doğrusuyla yanlışıyla yaptığım her şeyin arkasında duran biriyim. ‘’Keşke’’ kelimesinden pek hoşlanmam çünkü bazen bazı şeyleri yaşamanız gerekiyor. Bisiklete binmek gibidir hayat ilk başlarda öğrenene kadar çok düşersiniz çok canınız acır ama sonrasında düşerken yaptığınız hatalardan ders alıp onu tekrar yapmamaya başlarsınız.En büyük sevincim yaptığım işin takdir görmesidir. Emeğimle yaptığım bir çizimi insanlara gösterdiğimde beğenilmesi beni çok mutlu eder.Dönüm noktam lise yıllarımın sonunda gerçekleşti. Kendi yaptığım çalışmaları yüklemek için instagram dan kd_artt adında ayrı bir resim sayfası açmıştım kendime. Orada kendi yaptığım çalışmalarımı biriktiriyordum. Bir mekan işletmecisi çizimlerimi görüp benden duvarına çizim yapıp yapamayacağımı sordu. Daha önce hiç duvara resim yapmamıştım ve malzemesinde bile ne kullanabileceğimi bilmiyordum fakat teklifini kabul ettim ve ufak bir araştırmayla ne kullanmam gerektiğini öğrendim. Orada yaptığım duvar çalışmaları beğenildi ve şuan ülkemizin birçok duvarında imzam bulunuyor.Şu sıralar başucumda ‘Gücük Prens’ kitabı bulunuyor. Kıbrıs Türkçesiyle yazılmış harika bir kitap herkese tavsiye ederim.Genelde müzik dinlerken seçtiğim bir tarzım yoktur. Kulağıma hoş gelen ruhuma dokunan her müziği dinlerim.Son zamanlarda dizi veya film izlemeye pek fırsat bulamıyorum fakat en son ‘Intime’ filmini izlemiştim sanırım.Kendim için aslında sürekli alışveriş yapmayı çok severim fakat kendime aldığımda inanılmaz mutlu olduğum tek şey resim boyalarımdır.Dolabımda ki en gereksiz dediğim bir şeyim sanırım yok çoğu zaman her şeyi kullanırım.Benim için alınabilecek en güzel hediye kesinlikle resim malzemeleridir.Kendimle ilgi aslında değiştirmek istediğim bir şeyim yok bazı insanlar kusurlarıyla güzeldir fakat illa bir şey değiştirmem gerekseydi insanları bazen kendimden çok umursuyorum bu özelliğimi değiştirmek isterdim.Kendimde en çok beğendiğim özelliğim sıcak kanlı ve konuşkan bir insan olmam. Girdiğim yeni bir ortamda bile ortama rahatlıkla ayak uydurabilirim bu özelliğimi seviyorum.Olmasa da olur dediğim şey bilgisayar başında oyun oynamak.Olmazsa olmaz dediğim şeyler arasında kesinlikle hafta sonları arkadaşlarımla eğlenmek vardır.Ben pek yemek konusunda yetenekli bir insan değilimdir. Tek yaptığım ve bildiğim yemek kremalı mantarlı makarna. Ben daha çok güzel yemek yemeyi severim.Hayalimdeki dünya coronasız savaşsız mutlu sanatla iç içe bir dünya.Acı, tatlı ve ekşi bu 3 kelimedir benim için.Onunla değil de onlarla çok tanışmayı istediğim dediğim insanlar kesinlikle Rembrandt, Dürer, Michelangelo ve diğer önemli iz bırakan sanatçılardır kesinlikle.Görmek istediğim yerler arasında en çok Berlin var. Sokaklarda olan muhteşem duvar çizimlerini canlı görmeyi isterim.Mutlaka yapmak istediğim şey büyük bir sergidir.Son olarak söylemek istediğim başarının kolay kolay gelmediği ve iz bırakmak isteyenler için tek önerim çok çalışmalarıdır.