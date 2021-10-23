Sizin Dünyanız: İsmet Güven

Bugünkü konuğum öğretmenliğie hayatını adamış bir eğitim neferi... Naif ve dürüst kişiliğiyle yüzlerce çocuğun hayatına dokunmuş Emekli İngilizce Öğretmeni İsmet Güven...

Hazırlayan: ERÇİN SELASİYE

Dürüst.Öğretmenliği severek yaptım yine öğretmenlik diyeceğim.Çocuklarım.Yalan.Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim.Çocuklarım.Eşimle tanıştığım gün.Ayşe Kulin’in Adı Aylin.Türk Sanat Müziği.Kin.Yürüyüş ayakkabısı.Gereksiz bir şey almıyorum.Takıları seviyorum.Gereğinden fazla özveriliyim.Dürüstlüğüm.Mal mülk.Sağlık.Kadın budu köfte.Birlik, beraberlik, herkesin barış içinde yaşadığı bir dünya.Çok güzel bir duygu. Herkes tatmalı.İzzet Günay. Genç kızlığımda filimlerini çok severek izlerdim.Norveç.Uzun bir gemi seyahati.Dünyamız, tüm insanların, din, dil, ırk ayrımı olmadan barış içinde bir arada yaşayacağı çok güzel bir dünya olsun. Herkese sağlıklı ve mutlu ve huzurlu günler diliyorum.