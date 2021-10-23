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Sizin Dünyanız: İsmet Güven

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Bugünkü konuğum öğretmenliğie hayatını adamış bir eğitim neferi... Naif ve dürüst kişiliğiyle yüzlerce çocuğun hayatına dokunmuş Emekli İngilizce Öğretmeni İsmet Güven...

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Sizin Dünyanız: İsmet Güven
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Hazırlayan: ERÇİN SELASİYE


KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Dürüst.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Öğretmenliği severek yaptım yine öğretmenlik diyeceğim.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Çocuklarım.
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklarım.
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşimle tanıştığım gün.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Ayşe Kulin’in Adı Aylin.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Türk Sanat Müziği.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kin.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Yürüyüş ayakkabısı.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Gereksiz bir şey almıyorum.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Takıları seviyorum.
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Gereğinden fazla özveriliyim.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dürüstlüğüm.
 
OLMASA DA OLUR...
Mal mülk.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Kadın budu köfte.
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Birlik, beraberlik, herkesin barış içinde yaşadığı bir dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Çok güzel bir duygu. Herkes tatmalı.
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
İzzet Günay. Genç kızlığımda filimlerini çok severek izlerdim.
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Norveç.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Uzun bir gemi seyahati.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dünyamız, tüm insanların, din, dil, ırk ayrımı olmadan barış içinde bir arada yaşayacağı çok güzel bir dünya olsun. Herkese sağlıklı ve mutlu ve huzurlu günler diliyorum.

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