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Sizin Dünyanız: İsmail Boyraz

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Bugünkü konuğumuz bir gönül adamı. Duygularıyla yaşayan, doğa aşığı her soruna sevgiyle yaklaşan bir şair İsmail Boyraz.

Sizin Dünyanız: İsmail Boyraz
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Hazırlayan
ERÇİN SELASİYE
 
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Duygusal.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Kesinlikle Permakültür tarımıyla uğraşır, hayalini kurduğum sürdürülebilir, minimalist yaşam tarzına uygun bir düzen içinde yaşar, şehirden de uzak dururdum.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Corona virüsün sebep olduğu tüm sıkıntılara rağmen, bir baba olarak yaşam enerjimi canlı tutma uğraşım.
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Doğanın düşüncesizce ve bencilce katledilmesi.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çocuk ruhumu hayat gailelerime kaptırmış olmak.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
10 yıl arayla aynı doğum kliniğinde Dünya'ya gelen ve aynı 3 numaralı odada tanıştığım kızım Yağmur ve oğlum Uğur'un gözlerine, Neşe'mle birlikte baktığımız o an... Yani baba olmak, en az annelik kadar muhteşem bir mutluluk patlaması.
 
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Gökyüzünü toprağa sığdıran babamı hak yoluna uğurladığım an.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
“Yastık altı gül kurusu”
Ceyhan Özyıldız
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Türküler olmazsa olmazımdır.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
“Hayatın Kendisi”
Olivia Wilde, Antonia Banderas
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Müzik kulaklığı.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Geri dönüşüm fikirleri sayesinde, dolabımda gereksiz hiç bir şey kalmıyor.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ağaç fidanı, bitki tohumu, kitap.
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Duygusallığım.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Vicdanım.
 
OLMASA DA OLUR...
Televizyon.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Yazmak (sustuklarımı konuşma yöntemim)
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Menemen.
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
“Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler”.
Nazım Hikmet Ran


 
AŞK BENİM İÇİN...
Şiirin hammaddesidir.
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk
“En zor ve kaotik durumlarda bile 5 hamle sonrasını tasarlayabilen üstün zekâ, bütün dünya insanlarının saygısını kazanabilmiş büyük deha”...
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Niagara Şelalesi.
İnsanı olduğu kadar hissettiriyor.
Bir damlanın köpüğündeki zerrecik kadar.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Tükettiğimi üretip doğayla iç içe bir yaşam kurmak.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bütün olumsuzlukların karanlığına rağmen gözümüzü güzel günler yıldızının parlayan ışığından ayırmayalım...

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