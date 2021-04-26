Sizin Dünyanız: İsmail Boyraz

Bugünkü konuğumuz bir gönül adamı. Duygularıyla yaşayan, doğa aşığı her soruna sevgiyle yaklaşan bir şair İsmail Boyraz.
Hazırlayan
ERÇİN SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Duygusal.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Kesinlikle Permakültür tarımıyla uğraşır, hayalini kurduğum sürdürülebilir, minimalist yaşam tarzına uygun bir düzen içinde yaşar, şehirden de uzak dururdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Corona virüsün sebep olduğu tüm sıkıntılara rağmen, bir baba olarak yaşam enerjimi canlı tutma uğraşım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Doğanın düşüncesizce ve bencilce katledilmesi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çocuk ruhumu hayat gailelerime kaptırmış olmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
10 yıl arayla aynı doğum kliniğinde Dünya'ya gelen ve aynı 3 numaralı odada tanıştığım kızım Yağmur ve oğlum Uğur'un gözlerine, Neşe'mle birlikte baktığımız o an... Yani baba olmak, en az annelik kadar muhteşem bir mutluluk patlaması.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Gökyüzünü toprağa sığdıran babamı hak yoluna uğurladığım an.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
“Yastık altı gül kurusu”
Ceyhan Özyıldız
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türküler olmazsa olmazımdır.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
“Hayatın Kendisi”
Olivia Wilde, Antonia Banderas
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Müzik kulaklığı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Geri dönüşüm fikirleri sayesinde, dolabımda gereksiz hiç bir şey kalmıyor.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ağaç fidanı, bitki tohumu, kitap.