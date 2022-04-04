Sizin Dünyanız: İnci Erkanlı

Bugünkü konuğum sıkı sıkı sarıldığı çocuk ruhuyla, özgür kahkahaları ve kararlı duruşuyla başarılı bir kadın. Karaca Kıbrıs Mağazalar Sorumlusu ve Mormenekse Çağdaş Kadınlar Asbaşkanı İnci Erkanlı

Çocuk ruhluyum.Bir çocuk yuvasında çalışırdım.Ailem işim derneğim.Haksızlık.Pişmanlık duymam yaşanacak ne varsa yaşanır.Bir çocuğun gözlerinde ki sevgi ve mutluluk.Anne olmam.Kalbin temizse hikayen mutlu biter – Hakan Mengüç.Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerim.Pera Palas'ta Gece Yarısı.Çok beğendiğim elbise.Giymediğim ayakkabılarım.Büyük küçük fark etmez ama hediye almayı çok seviyorum.Karmaşık olaylara panik yaşayarak bakmak.Herkeste ve herkese güzel odaklanabilmek.Vicdansız insanlar.Ailem ve can dostlarım.Elimin lezzetli olduğu söylenir.Savaşın olmadığı çocukların ölmediği kadının şiddet görmediği yoksulluğun açlığın olmadığı bir dünya.Eşim.Ayla Algan.Afrika… Orda yaşayan çocukların yüreğine küçücük de olsa dokunmak.Mormenekse Çağdaş Kadınlar Derneğimiz adı altında ülkemi kültürümüz ile birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde tanıtmak ve projeler gerçekleştirmek.Hayatta tüm olumsuzlukları değiştirme şansımız yok ancak daha çok hayata dokunup güzelleştirmek bizim elimizde.