Sizin Dünyanız: İnci Erkanlı

Bugünkü konuğum sıkı sıkı sarıldığı çocuk ruhuyla, özgür kahkahaları ve kararlı duruşuyla başarılı bir kadın.
Karaca Kıbrıs Mağazalar Sorumlusu ve Mormenekse Çağdaş Kadınlar Asbaşkanı İnci Erkanlı
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Çocuk ruhluyum.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Bir çocuk yuvasında çalışırdım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem işim derneğim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlık duymam yaşanacak ne varsa yaşanır.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Bir çocuğun gözlerinde ki sevgi ve mutluluk.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Anne olmam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kalbin temizse hikayen mutlu biter – Hakan Mengüç.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Pera Palas'ta Gece Yarısı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çok beğendiğim elbise.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Giymediğim ayakkabılarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Büyük küçük fark etmez ama hediye almayı çok seviyorum.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Karmaşık olaylara panik yaşayarak bakmak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Herkeste ve herkese güzel odaklanabilmek.
OLMASA DA OLUR...
Vicdansız insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve can dostlarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Elimin lezzetli olduğu söylenir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşın olmadığı çocukların ölmediği kadının şiddet görmediği yoksulluğun açlığın olmadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Ayla Algan.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika… Orda yaşayan çocukların yüreğine küçücük de olsa dokunmak.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Mormenekse Çağdaş Kadınlar Derneğimiz adı altında ülkemi kültürümüz ile birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde tanıtmak ve projeler gerçekleştirmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayatta tüm olumsuzlukları değiştirme şansımız yok ancak daha çok hayata dokunup güzelleştirmek bizim elimizde.