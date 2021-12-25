Sizin Dünyanız: Hüseyin Çekirdek

Bugünkü konuğum özgürlüğüne düşkün, kamerasıyla bütünleşmiş bir sanatçı... Memur ve Fotoğraf Sanatçısı Hüseyin Çekirdek...

Fotoğraf sever.Muhasebeci.Ekonomi.Yalan, haksızlık, düzensiz bir sistem.Covid – 9 dan dolayı yurt dışı yapamamak.Çocuklarım.Fotoğrafçılığa başlamam.A’dan Z’ye Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf – Özer Kamburoğlu.Nostaljik Müzikler.Recep İvedik.Fotoğraf Makinesi lensi.Takım elbise.Tutkum olan fotoğrafçılıkla ilgili bir hediye olabilir mesela Fotoğraf Makinesi lensi.Zaman bana yetmiyor o yüzden zamana yetişebilmek isterdim.Başarı.İş.Aile.Patates kızartması.Mutlulukla örülmüş sağlıklı ve huzurlu insanlarla dolu olan bir dünya.Aşk benim için yok ama saygının ve sevginin gücüne inanıyorum.Tanışmak istediğim özel biri yok.Almanya.Fotoğrafçılık. Fotoğrafçılık benim için bir yaşam biçimi o yüzden fotoğraf çekmeye devam etmek isterim.Yeni yılda dünyanın ve ülkemin covid belasından kurtulmasını, yasakların kalkmasını ve dolaşım özgürlüğümü geri almayı diliyorum.