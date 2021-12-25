Sizin Dünyanız: Hüseyin Çekirdek

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Fotoğraf sever.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Muhasebeci.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ekonomi.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan, haksızlık, düzensiz bir sistem.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Covid – 9 dan dolayı yurt dışı yapamamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Fotoğrafçılığa başlamam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
A’dan Z’ye Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf – Özer Kamburoğlu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Nostaljik Müzikler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Recep İvedik.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Fotoğraf Makinesi lensi.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Takım elbise.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Tutkum olan fotoğrafçılıkla ilgili bir hediye olabilir mesela Fotoğraf Makinesi lensi.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Zaman bana yetmiyor o yüzden zamana yetişebilmek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Başarı.
OLMASA DA OLUR...
İş.
OLMAZSA OLMAZ...
Aile.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Patates kızartması.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Mutlulukla örülmüş sağlıklı ve huzurlu insanlarla dolu olan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk benim için yok ama saygının ve sevginin gücüne inanıyorum.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Tanışmak istediğim özel biri yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Almanya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Fotoğrafçılık. Fotoğrafçılık benim için bir yaşam biçimi o yüzden fotoğraf çekmeye devam etmek isterim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Yeni yılda dünyanın ve ülkemin covid belasından kurtulmasını, yasakların kalkmasını ve dolaşım özgürlüğümü geri almayı diliyorum.
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