Sizin Dünyanız: Huri Yontucu

Hazırlayan:
Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Azimli
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Doğayı çok seviyorum. Toprak, ağaçlar, çiçekler ve onların gelişimsel sürecini izlemek beni hayatımda en çok mutlu eden deneyimlerim arasındadır. Bonsai (saksıda ağaç yetiştirme sanatı) sanatıyla yaklaşık 3 yıldır ilgileniyorum. Şu an yaptığım işi yapmasaydım kesinlikle kendime bir yer alır Bonsai sanatıyla ilgilenirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Doktora tezim, eğitimim ve dünyada ve ülkemde olup bitenler.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Birilerinin şahsıma veya etrafımdaki kişilere ‘haksızlık’ yapması.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaşadığım her şeyi tecrübe olarak görüyorum. Pişmanlık kelimesini pek kullanmam.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Bir gün bu küçücük Kıbrıs adasının bölünmüşlüğünün sona erip barış ve huzur içinde yaşadığımızı görmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Biraz klişe olacak ama ‘tanıdığımı düşündüğüm insanların aslında tanıdığım gibi olmadıkları veya kalamadıkları’ yani herkes ve her şey değişebilir ve insanlar aslında göründüğü gibi olmayabilir. Bunu öğrenmek hayatımdaki en önemli tecrübe ve dönüm noktasıydı.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Başucumda birçok kitap var. Ama ben dönüp dönüp tekrar sayfalarını karıştırdığım kitaplarım “Küçük Prens, Momo, Martı Jonathan Livingston, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Piraye’ye Mektuplar (Nazım Hikmet), Piraye’de Nazım Olmak vs.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağa hoş gelen her müziği dinleyebilirim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Animasyon filmlere bayılırım. Çocuklara ayrıca yetişkinlere çok güzel mesajlar veriyorlar aslında. En son izlediğim ‘Ailem Robotlara Karşı’.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kindle, elektronik kitap okuyabilmek için.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiyeler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap tabi ki… Birçok insana doğum günlerinde veya durup dururken ben hep kitap alırım.
Bana da alındığında çok mutlu olurum.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sosyal medyayı daha az kullanmak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Başladığım işi bitirene kadar peşini bırakmam. Biraz hırs ve istikrar önemli.
OLMASA DA OLUR...
Televizyon
OLMAZSA OLMAZ...
Spor yapmak, Bonsai ağaçlarım, kitaplarım, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek, müzik dinlemek, at sürmek ve fotoğraf çekmek
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Makarna ve çeşitleri. Bifteği de çok iyi yaparım, mütevazı olamayacağım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımının yapılmadı, herkesin herkese saygı duyduğu, demokrasi ve insan haklarının buram buram tüttüğü, sevginin, yeşilin ve mavinin bol olduğu bir dünya…
AŞK BENİM İÇİN...
‘Senin bir adın aşk bir adın hayattır.’ demiş Nazım Hikmet.
Aşk; heyecanı, sevinci, mutluluğu, paylaşmayı, yaşamı hissettirirken bir yandan da özgürlüğü yaşatmalı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Bir kişi yok aslında, birçok insan var. Tarih, siyaset, psikoloji ve gazetecilik gibi alanlarla ilgilenen biri olarak, bu alanlarda önemli katkılar yapmış siyasetçileri ve bilim insanlarıyla oturup sohbet etmeyi onların deneyimlerini dinlemeyi çok isterdim. Örneğin Atatürk veya Rauf Raif Denktaş, Johan Galtung (barış çalışmaları yapan bir bilim insanı), Sigmund Freud veya Carl Jung. Ama sanatçılardan en çok Beyonce ve Sean Paul.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Japonya, Norveç, New York ve Avustralya
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yamaç Paraşütü. Yıllardır yapmak istedim ama bir türlü fırsat bulamadım ve içimde kaldı. Tam yapacakken Covid-19 salgını çıktı. En kısa zamanda kesinlikle yapacağım.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, herkesin birbirine saygı-sevgi-empati çerçevesinde yaklaştığı, barış ve huzurlu dolu bir dünya dileğiyle…