Sizin Dünyanız: Huri Yontucu

"Yaşlanarak değil; yaşanarak tecrübe kazanılır" demiş Peyami Safa üstad... İşte bugünkü konuğum tam da bunu onaylar nitelikte genç bir akademisyen.. Güçlü, ne istediğini bilen, donanımlı ve sevgi dolu bir o kadar da çok yönlü genç bir kadın: Huri Yontucu

Hazırlayan:

Erçin SELASİYE

AzimliDoğayı çok seviyorum. Toprak, ağaçlar, çiçekler ve onların gelişimsel sürecini izlemek beni hayatımda en çok mutlu eden deneyimlerim arasındadır. Bonsai (saksıda ağaç yetiştirme sanatı) sanatıyla yaklaşık 3 yıldır ilgileniyorum. Şu an yaptığım işi yapmasaydım kesinlikle kendime bir yer alır Bonsai sanatıyla ilgilenirdim.Doktora tezim, eğitimim ve dünyada ve ülkemde olup bitenler.Birilerinin şahsıma veya etrafımdaki kişilere ‘haksızlık’ yapması.Yaşadığım her şeyi tecrübe olarak görüyorum. Pişmanlık kelimesini pek kullanmam.Bir gün bu küçücük Kıbrıs adasının bölünmüşlüğünün sona erip barış ve huzur içinde yaşadığımızı görmek.Biraz klişe olacak ama ‘tanıdığımı düşündüğüm insanların aslında tanıdığım gibi olmadıkları veya kalamadıkları’ yani herkes ve her şey değişebilir ve insanlar aslında göründüğü gibi olmayabilir. Bunu öğrenmek hayatımdaki en önemli tecrübe ve dönüm noktasıydı.Başucumda birçok kitap var. Ama ben dönüp dönüp tekrar sayfalarını karıştırdığım kitaplarım “Küçük Prens, Momo, Martı Jonathan Livingston, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Piraye’ye Mektuplar (Nazım Hikmet), Piraye’de Nazım Olmak vs.Kulağa hoş gelen her müziği dinleyebilirim.Animasyon filmlere bayılırım. Çocuklara ayrıca yetişkinlere çok güzel mesajlar veriyorlar aslında. En son izlediğim ‘Ailem Robotlara Karşı’.Kindle, elektronik kitap okuyabilmek için.Abiyeler.Kitap tabi ki… Birçok insana doğum günlerinde veya durup dururken ben hep kitap alırım.Bana da alındığında çok mutlu olurum.Sosyal medyayı daha az kullanmak.Başladığım işi bitirene kadar peşini bırakmam. Biraz hırs ve istikrar önemli.TelevizyonSpor yapmak, Bonsai ağaçlarım, kitaplarım, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek, müzik dinlemek, at sürmek ve fotoğraf çekmekMakarna ve çeşitleri. Bifteği de çok iyi yaparım, mütevazı olamayacağım.Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımının yapılmadı, herkesin herkese saygı duyduğu, demokrasi ve insan haklarının buram buram tüttüğü, sevginin, yeşilin ve mavinin bol olduğu bir dünya…‘Senin bir adın aşk bir adın hayattır.’ demiş Nazım Hikmet.Aşk; heyecanı, sevinci, mutluluğu, paylaşmayı, yaşamı hissettirirken bir yandan da özgürlüğü yaşatmalı.Bir kişi yok aslında, birçok insan var. Tarih, siyaset, psikoloji ve gazetecilik gibi alanlarla ilgilenen biri olarak, bu alanlarda önemli katkılar yapmış siyasetçileri ve bilim insanlarıyla oturup sohbet etmeyi onların deneyimlerini dinlemeyi çok isterdim. Örneğin Atatürk veya Rauf Raif Denktaş, Johan Galtung (barış çalışmaları yapan bir bilim insanı), Sigmund Freud veya Carl Jung. Ama sanatçılardan en çok Beyonce ve Sean Paul.Japonya, Norveç, New York ve AvustralyaYamaç Paraşütü. Yıllardır yapmak istedim ama bir türlü fırsat bulamadım ve içimde kaldı. Tam yapacakken Covid-19 salgını çıktı. En kısa zamanda kesinlikle yapacağım.Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, herkesin birbirine saygı-sevgi-empati çerçevesinde yaklaştığı, barış ve huzurlu dolu bir dünya dileğiyle…