Sizin Dünyanız: Hilmiye Özataç Demirel

Bugünkü konuğum bir kitap kurdu... Duyarlı, sabırsız, hırslı ve eşitlikçi bir bankacı... Albank Kredi Tahsis Müdür Yardımcısı Hilmiye Özataç Demirel...

Duyarlı.Doktor olurdum.Gelecek hakkında kaygılarım.Haksızlık.Yurt dışına yaşamamak.Çocuklarım.Eşim.Ayşe Kulin, Hazan.60'lar-70'lerKefernahum.Kitap.Topuklu ayakkabılarım.Kitap, puzzle.Sabırsız olmam.Hırslı.Yemek.Sigaram.Molehiya.İşgal altında olmayan, herkes için eşit hak, yaşam kalitesine sahip olacağı, ırk, din,dil ayrımı gözetmeksizin refah bir hayat süreceği bir dünya.Dost olabilmek.Robert Redford.Norveç.Kamp yapmak.İşgal altında olmayan, kimliğimizin yok edilmeye çalışılmadığı, eski dönemlerdeki gibi tek başına ayakta durabilen, çocuklarımızın göç etmeye zorlanmayacağı, özgür iradesiyle kararlar alabileceği bir KIBRIS!