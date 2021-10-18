Sizin Dünyanız: Hilmiye Özataç Demirel

Bugünkü konuğum bir kitap kurdu... Duyarlı, sabırsız, hırslı ve eşitlikçi bir bankacı... Albank Kredi Tahsis Müdür Yardımcısı Hilmiye Özataç Demirel...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Duyarlı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Doktor olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Gelecek hakkında kaygılarım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yurt dışına yaşamamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşim.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Ayşe Kulin, Hazan.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
60'lar-70'ler
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kefernahum.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Topuklu ayakkabılarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap, puzzle.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sabırsız olmam.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hırslı.
OLMASA DA OLUR...
Yemek.
OLMAZSA OLMAZ...
Sigaram.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molehiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İşgal altında olmayan, herkes için eşit hak, yaşam kalitesine sahip olacağı, ırk, din,dil ayrımı gözetmeksizin refah bir hayat süreceği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Dost olabilmek.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Robert Redford.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Norveç.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kamp yapmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İşgal altında olmayan, kimliğimizin yok edilmeye çalışılmadığı, eski dönemlerdeki gibi tek başına ayakta durabilen, çocuklarımızın göç etmeye zorlanmayacağı, özgür iradesiyle kararlar alabileceği bir KIBRIS!