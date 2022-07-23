Sizin Dünyanız: Hayriye Hürer

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Doğal.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Doğa ile iç içe olabileceğim her şeyi yapabilirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Siyasetin ne kadar kirlenmiş ve acımasız oluşu.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hak etmeyenlere verdiğim değer.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşim.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Nutuk.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Akustik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Yenilmez Şampiyon.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Saklayabileceğim iyi dileklerle bezenmiş güzel bir kart.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Bazı insanları gereğinden fazla önemseyip değer vermek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Doğallık.
OLMASA DA OLUR...
Takı Aksesuar.
OLMAZSA OLMAZ...
Sevgi... Önemsenmek…
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Patates Fırında.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Adaletli.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşkı tecrübe etmek şahane bir duygu.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Doğan Cüceloğlu
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünyaya ait her yeri görmek isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Küçük bir uçak kullanmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Tüm insanlığa sesleniyorum… Sahip olduğumuz dünyayı sevin, onu koruyun ve adaletle yönetin...
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