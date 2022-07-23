Sizin Dünyanız: Hayriye Hürer

Bugünkü konuğum doğallığı, dengeli adalet anlayışı ve insanları önemseyen yapısıyla bir iyilik gönüllüsü... Emekli Memur – Kıbrıs İşitme Ve Konuşma Engelliler Vakfı Gönüllüsü Hayriye Hürer...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Doğal.Doğa ile iç içe olabileceğim her şeyi yapabilirdim.Siyasetin ne kadar kirlenmiş ve acımasız oluşu.Adaletsizlik.Hak etmeyenlere verdiğim değer.Ailem.Eşim.Nutuk.Akustik.Yenilmez Şampiyon.Kıyafet.Yok.Saklayabileceğim iyi dileklerle bezenmiş güzel bir kart.Bazı insanları gereğinden fazla önemseyip değer vermek.Doğallık.Takı Aksesuar.Sevgi... Önemsenmek…Patates Fırında.Adaletli.Aşkı tecrübe etmek şahane bir duygu.Doğan CüceloğluDünyaya ait her yeri görmek isterdim.Küçük bir uçak kullanmak.Tüm insanlığa sesleniyorum… Sahip olduğumuz dünyayı sevin, onu koruyun ve adaletle yönetin...