Sizin Dünyanız: Hatice Kıray

Bu günkü konuğum ele avuca sığmaz enerjisi, hümanist yaşam tarzı, doğaya ve yurduna olan sevdasıyla bir kültür neferi. Sky Wear Direktörlüğüyle birlikte Folk- Der'in Asbaskanlığını ve Baş Eğitmenliğini birlikte yürüten Hatice Kıray.

Enerjik.Profesyonel olarak Sahne Sanatları ile uğraşmak isterdim.Pandemi ve ülke gündemiDoğa katliamı, şiddet ve istismar.Hayatımız yaptığımız tercihlerden ibaret, tercihlerimizi yapıyoruz ve onları yaşıyoruz. Sonradan pişman olmanın bir anlamı yok bence.Kuzenim Ayda’nın büyümesini ve değişmesini izlemek.Lefkoşa Folklor Derneği.Serenad” Zülfü Livaneli.Her türlü müziği severim.Gurur ve Önyargı.Düğünde giymek için topuklu ayakkabı.Bir zamanlar aldığım ve atmaya kıyamadığım KİMONO.El yapımı herhangi bir şey.Bazı konularda daha az opsesif olmayı. Ama üzerinde çalışıyorum.Hümanist olmam.Muhteşem bir dünyada yaşadığını fark etmeyip boşa oksijen tüketen insanlar.Ailem ve Kedim Jöle.Yalancı dolma.Din, dil, ırk, sınır ve bayrakların olmadığı, insanın yalnızca insan olarak yaşadığı bir ütopya.Bir kimseye veya bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi.Nazım Hikmet Ran.Arjantin.Gelecek nesillere kültürümüzle ilgili kalıcı miras bırakabilmek.Değişen, dönüşen dünyada herkese akıl ve ruh sağlığı diliyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve daha da bireyselleşiyoruz. Dileğim yeni yaşama düzeninde insanlığın empati yeteneğini kaybetmeden sürece devam edebilmesi.