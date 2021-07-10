Sizin Dünyanız: Hatice Kıray

Bu günkü konuğum ele avuca sığmaz enerjisi, hümanist yaşam tarzı, doğaya ve yurduna olan sevdasıyla bir kültür neferi. Sky Wear Direktörlüğüyle birlikte Folk- Der'in Asbaskanlığını ve Baş Eğitmenliğini birlikte yürüten Hatice Kıray.
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Enerjik.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Profesyonel olarak Sahne Sanatları ile uğraşmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Pandemi ve ülke gündemi
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Doğa katliamı, şiddet ve istismar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatımız yaptığımız tercihlerden ibaret, tercihlerimizi yapıyoruz ve onları yaşıyoruz. Sonradan pişman olmanın bir anlamı yok bence.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kuzenim Ayda’nın büyümesini ve değişmesini izlemek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Lefkoşa Folklor Derneği.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
“Serenad” Zülfü Livaneli.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Her türlü müziği severim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Gurur ve Önyargı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Düğünde giymek için topuklu ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bir zamanlar aldığım ve atmaya kıyamadığım KİMONO.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
El yapımı herhangi bir şey.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Bazı konularda daha az opsesif olmayı. Ama üzerinde çalışıyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hümanist olmam.
OLMASA DA OLUR...
Muhteşem bir dünyada yaşadığını fark etmeyip boşa oksijen tüketen insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve Kedim Jöle.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yalancı dolma.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Din, dil, ırk, sınır ve bayrakların olmadığı, insanın yalnızca insan olarak yaşadığı bir ütopya.
AŞK BENİM İÇİN...
Bir kimseye veya bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Nazım Hikmet Ran.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Arjantin.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Gelecek nesillere kültürümüzle ilgili kalıcı miras bırakabilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Değişen, dönüşen dünyada herkese akıl ve ruh sağlığı diliyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve daha da bireyselleşiyoruz. Dileğim yeni yaşama düzeninde insanlığın empati yeteneğini kaybetmeden sürece devam edebilmesi.