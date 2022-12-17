Sizin Dünyanız: Hanife Tünay Menteş

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Çalışkan ve özverili.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yine üretken bir insan olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Gündemdeki konular ve seçim çalışmalarım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Kaybettiğim sevdiklerimle daha fazla vakit geçirememek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Anne olmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Siyasete atılma kararı verdiğim zaman hayatım bambaşka bir yola girdi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu sıralar yoğun gündemimden dolayı kitap okumaya pek vaktim olmuyor maalesef.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği. Kurulmasına ön ayak olduğum Vadili Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunda fiili olarak görev alıyorum.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Camdaki Kız.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiyeler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çiçek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Gereğinden fazla özverili olmak. Bazen insanların bu özelliğimi tepe tepe kullandığını düşünüyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kafama koyduğum herhangi bir şeyi sonuna kadar giderek başarmak.
OLMASA DA OLUR...
Ölümler.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Mütevazi olamayacağım. Her yemeğim güzel elim oldukça lezettlidir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Temiz ve daha kaliteli bir yaşam sunan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Yol arkadaşlığı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İngiltere.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yıllardır yaşadığım bölgemin daha ileriye gittiğini görebilmeyi çok isterim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bu bereketli topraklar üzerinde çıkarsız, önyargısız, birbirimize saygı duyarak barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceğimize inanıyorum. Bunun için yola çıktım ve bunu dostlarımla başarabileceğime inanıyorum…