Sizin Dünyanız: Hanife Tünay Menteş

Bugünkü konuğum elinden geldiğince, gücü yettiğince ihtiyacı olan herkese yardıma koşan, özverisi ve çalışkanlığıyla sevilip sayılan başarılı bir kadın... Vadili Belediyesi As Başkanı ve Mesarya Belediyesi Belediye Meclis Adayı Hanife Tünay Menteş...



Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Çalışkan ve özverili.Yine üretken bir insan olurdum.Gündemdeki konular ve seçim çalışmalarım.Haksızlık.Kaybettiğim sevdiklerimle daha fazla vakit geçirememek.Anne olmak.Siyasete atılma kararı verdiğim zaman hayatım bambaşka bir yola girdi.Şu sıralar yoğun gündemimden dolayı kitap okumaya pek vaktim olmuyor maalesef.Türk Sanat Müziği. Kurulmasına ön ayak olduğum Vadili Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunda fiili olarak görev alıyorum.Camdaki Kız.Abiyeler.Çiçek.Gereğinden fazla özverili olmak. Bazen insanların bu özelliğimi tepe tepe kullandığını düşünüyorum.Kafama koyduğum herhangi bir şeyi sonuna kadar giderek başarmak.Ölümler.Ailem.Mütevazi olamayacağım. Her yemeğim güzel elim oldukça lezettlidir.Temiz ve daha kaliteli bir yaşam sunan bir dünya.Yol arkadaşlığı.Atatürk.İngiltere.Yıllardır yaşadığım bölgemin daha ileriye gittiğini görebilmeyi çok isterim.Bu bereketli topraklar üzerinde çıkarsız, önyargısız, birbirimize saygı duyarak barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceğimize inanıyorum. Bunun için yola çıktım ve bunu dostlarımla başarabileceğime inanıyorum…