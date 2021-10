Sizin Dünyanız: Hale Havva Kağansoy Kocaismail

Bugünkü konuğum öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine ilke edinmiş, azimli olduğu kadar merhametli bir o kadar da mücadeleci bir eğitim neferi. Polatpaşa Lisesi – Psikolojik Danışman ve Eğitim Danışmanı Hale Havva Kağansoy Kocaismail

Merhamet.Şu an yaptığım işi yapmasaydım ilkokul öğretmeni olurdum. Eğitim benim hayatımın vazgeçilmezi. Kalemin, defterin, tahtanın, zil sesinin ve tabi ki çocuklarımın olmadığı bir ortam bana hapishane gibi gelir.Hepimizin bildiği gibi ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Covid 19 ile mücadele ederken çocuklarımızın ruh sağlığını desteklemek adına daha fazla ne yapılabilir. Şu anda zihnimi en fazla meşgul eden konu budur. Okul çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimi açısından olmazsa olmazdır. Bunu sadece eğitimde yaşanan kayıplar olarak ele almamak gerek. Okul sosyal bir ortamdır. Sosyalleşmeye ait kavramlar burada kök salar. Sınırlar, kurallar, baş etmekle ilgili beceriler, otoriteye saygı, rol alarak öğrenme ve daha birçok yaşantının merkezi okuldur.Aslında çok şey var. Ama özetle söyleyecek olursam; yaşamak istediğim her şey. Sahip olmak istediğim, yaşamak istediğim şeyler için elimden geleni yaparım. Ama eğer birinin benim hakkımı gasp ettiğini hissedersem sonuna kadar yürümem gereken bir yol var demektir...En çok aşırı yemek yersem pişman olurum. Genelde pişmanlıklarım yoktur. İsteklerim net olduğu için kararlarım da nettir. Olumsuz yaşantılardan ders çıkarmayı seçen ve daima ana odaklanan bir insanım. Pişmanlık geçmişle ilgilidir.Tabi ki evlatlarım...Prematüre doğmuş ikizlerim benim hayatımın dönüm noktası oldu. Güney Kıbrıs’ta doğum yaptım. 32 haftalık doğdular. Müthiş bir hayat dersi benim için. 26 yaşında çömez bir anne ve 2 kg bile olmayan, kuvözde yaşamaya çalışan 2 bebek. Erken doğum kaynaklı müthiş kas sorunları vardı. Yıllar süren fizik tedaviler, duyu bütünleme seansları, dil terapileri. Önce anne olarak seni eğitiyorlar. Sonra da senin edindiğin bu beceriler ve bilgilerle bebekleri eğitmeni bekliyorlar. Her adım ayrı bir tecrübe. Şükürler olsun şimdi en ufak bir bulgumuz yok. Yaşadığımız sıkıntılar nörolojik kökenli değildi. İnsan her şeyi kabullenmeyi, kabul ettikleri ile mücadele etmeyi ve sonunda da en güzelini yaşayabilmenin hazzını deneyimliyor. Onlar şimdi harika birer birey. Harika birer evlat. Küçücük kardeşlerine öğretmen. Mücadele ruhu ile doğanlar bir başka oluyormuş. Bugün edindiğim bilginin birçoğunu onlara borçluyum.Şefkat dili...Ortamına ve duyu durumuna göre değişkenlik gösterir. Sözleri anlamlı olan, melodisi kulağıma hoş gelen her müziği severim.Televizyon izlemeyi sevdiğim pek söylenemez. Hatta açmasını bile öğrenmemek için direniyorum sanki. En. Son izlediğim film Tatil.Kalem cüzdanı, kalemler ve termosum.Gereksiz eşyaların dolabımda yer tutmasını pek sevmem. Bu yüzden mutlaka geri dönüşüme gönderirim. Bu aralar giymediğim montlarım geri dönüşüm için sıraya girdiler. 2 yıl üşümeyi beklemek için uzun bir zaman. Demek ki kışlar benim için yeterince soğuk değil artık.Eğitim paketi. Alanımızda alınabilecek o kadar güzel, insanda merak ve heyecan uyandıran eğitimler var ki... Hepsine katılmak istiyor insan. Mesleki iştahın kabarıyor. Bunu da alırsam daha fazla alanda ehil olacağım diyorsun.Aslında “yok” diyecektim ama var. Mükemmel yapmakla ilgili arzum. Lisans eğitimimi fakülte 2. Si olarak tamamladıktan sonra yüksek lisans için biraz beklemek istedim. En temel sebebi “belki bu mükemmel yapmayı istemek” ile ilgili arzumu törpüleyebilirdim. Aradan 13 yıl geçti. Yüksek lisans çok farklı. Sürekli araştırma yapmak, makaleler yazmak gerek. İş hayatı, özel hayat, eşim, 3 çocuğum ve diğer bütün sorumluluklarımla bunu yine mükemmel yapmaya çalıştım. İnsan bunu değiştirmek ister mi? Evet, ister. Çünkü zamanla yıpranırsınız. Tabi bu süreçte en başta çocuklarımın, eşimin ve ailemin desteği paha biçilmezdi. Daha önceden almış olduğum Hızlı ve anlaşılır okuma eğitimi de bana araştırma yaparken, makale okurken zaman kazandırdı.Azim. Kendimle ilgili belirlediğim hedeflere ulaşabilmek için çok çalışabilen ve asla pes etmeyen bir yapım var. Sürekli kendimi geliştirmek, kendime donanım olarak, bilgi olarak yeni şeyler katmak. Kendimi tanımlarken kullandığım cümlelerdendir.Hayatı bir yapboza benzetirim. Önem derecesine göre büyük veya küçük parçalar kocaman bir resmi oluşturuyorlar. Bu sebepten kendi hayatımla ilgili olmasa da olur diyebileceğim bir şey düşünemiyorum.Ailem... Ailem olmazsa olmaz.Çocuklarıma göre soslu tavuk, eşime göre kuru fasulye.Sınırların olmadığı, herkesin aynı noktadan başladığı ve tamamen bireysel emeği ile ilerleyebileceği bir dünya.Hüseyin Kocaismail... Koşulsuz sevmek ve sevilmek...Maslow... Okul hayatında, teorik olarak tanıdığım andan itibaren, bir insanın kendini gerçekleştirebilmesinde rol oynayan ihtiyaçları öncelik sırasına göre bir piramide dizen bilim insanı... Karnı aç, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamayan birey kendini gerçekleştiremez... Çok gerçekçi.İnsanların sınıflara ayrılmadan, etiketlenmeden yaşayabildiği her yeri görmek isterim.Daha fazla çocuğun ve kendini eğitsel anlamda çıkmazda hisseden daha fazla ailenin hayatına dokunmak. Bu yolda iyi olduğunu düşündüğüm bir yol haritam var ve ilerliyorum.Sevdiklerinize sarılın ve anın tadını çıkarın. Hayatı dengede ve doyasıya yaşamak çok önemli. Kritik olan nokta, zamanı ve imkânları iyi kullanmak. Ne istediğinize karar verin. İşe yarar aktivitelerle doldurun zamanınızı. Donanım çok önemli. Eğer ebeveyn iseniz çocuklarınızı derinden takip edin. Geç kalınmış basit bir müdahale ileride daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Her yaşantının bir öğreti olduğunu hatırlayıp kendinizi geliştirmeye odaklanın. Hayatınızın kaptanı sadece sizsiniz ve rotayı belirlemek sizin elinizde... Çok sevin. Çok sevin ki o sevgi seli size akabilsin... Şimdi burada yeniden başlıyor ve sizleri çok sevdiğimi ifade ediyorum... şimdi sıra sizde ...