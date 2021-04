Sizin Dünyanız

Rengarenk kişiliğimden dolayı kendimi gökkuşağına benzetirdim.Hiç düşünmedim her insanın dünyaya bir geliş amacı vardır ben de özel çocuklarla bir arada olmak için dünyaya geldiğimi düşünüyorum. Hayattan yana ikinci bir hakkım olsaydı yaşlı insanlarla çalışırdım diye düşünüyorum yani sosyal hizmet uzmanı olurdum herhalde.İçerisinden geçmiş olduğumuz ülke koşulları.Kesinlikle ve kesinlikle çocukların hakları ve eğitimleri.Henüz gerçekleştiremediğim hayallerimin olması.Şüphesiz ki çocuklarım Nilsu ve Ege.Çocuklarımla yeni bir hayata başladığım zaman.Psikoloji ağırlıklı 3 yeni kitabım var. Şu an okuduğum Esra Ezmeci’nin “Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir” kitabı.Bence Müzik evrenseldir belli bir tarzım yok ortamına göre her müzikten keyif alırım.2016 ABD yapımı “Parçalanmış” filmi.Ciddi anlamda kupalara karşı zaafım var kendime kupa aldım bir de gençlerin yeni trendi renkli ve yazılı yün çoraplardan aldım.Sık sık ihtiyaç sahiplerine dağıtmama rağmen bir türlü azaltamadığım kıyafetler.Kesinlikle ve kesinlikle kupa.Çok duygusalım ve bundan dolayı hayatımdan ödün veririm bu da üzülmeme neden olur.İçi dışı bir, samimi, gerçek ve insancıl bir karaktere sahip olmam.Yatım, katım olmasa da olur.Çocuklarım ve huzurumuz.Fırın yemeklerinde fena değilim ama en iyisi tavuk sote.Henüz kimsenin yaşayamayacağı kadar güzel bir dünya. Umut, sevgi, aşk ve barış dolu bir dünya.Birkaç cümleyle tarif edilecek bişey değil aslında. Nerden başlasam nerde bitirsem eksik kalacak. Kısaca aşk yaşamasını bilene bir sonsuzluktur.Yılmaz Büyükerşen’le tanışmayı çok isterim. Telefonda görüntülü bir sohbet etmiş ve yüz yüze görüşmek için sözleştik ama maalesef henüz gerçekleştiremedik. Ah bu pandemi… Eskişehir benim ikinci evim gibi ve başkanın Eskişehir’de sil baştan yeni bir şehir yarattığı için, üniversiteye olan katkılarından dolayı, özel eğitime ışık tuttuğu için ve bunun gibi birçok konuda ilkleri yaşattığı için büyük saygı duyuyorum O yüzden onunla sohbet etmeyi, elini sıkıp ona teşekkür etmeyi çok isterim.Aslında gezmeyi çok seven bir insanım yani hangi ülkeyi söylesem diğerlerine haksızlık olacak ama gene de İsviçre de küçük bir kasaba var orayı görmeyi çok isterim. Bir de tarihin yaşanmışlıklarıyla Küba’yı çok görmek isterim.Yaşam olduğu sürece umutlar bitmez ben da hayallerimin peşinden koşmasını seven bir insanım o yüzden paramın yettiğince dünyanın tüm güzelliklerini görmek isterimAşk güzel şey mutlaka tadın. Huzur çok güzel bir şey huzuru nerde buluyorsanız mutlaka sarılın. Hayat herkese ve herşeye rağmen güzel. Bazen gri bazen siyah bazen beyaz yani hayat rengarenk. Herkese ve herşeye rağmen rengarenk hayatın her rengini yaşayın.