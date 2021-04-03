Sizin Dünyanız

NURTEN DAYI
ÖZEL EĞİTİM UZMANI
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Rengarenk kişiliğimden dolayı kendimi gökkuşağına benzetirdim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Hiç düşünmedim her insanın dünyaya bir geliş amacı vardır ben de özel çocuklarla bir arada olmak için dünyaya geldiğimi düşünüyorum. Hayattan yana ikinci bir hakkım olsaydı yaşlı insanlarla çalışırdım diye düşünüyorum yani sosyal hizmet uzmanı olurdum herhalde.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İçerisinden geçmiş olduğumuz ülke koşulları.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Kesinlikle ve kesinlikle çocukların hakları ve eğitimleri.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Henüz gerçekleştiremediğim hayallerimin olması.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Şüphesiz ki çocuklarım Nilsu ve Ege.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Çocuklarımla yeni bir hayata başladığım zaman.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Psikoloji ağırlıklı 3 yeni kitabım var. Şu an okuduğum Esra Ezmeci’nin “Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir” kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Bence Müzik evrenseldir belli bir tarzım yok ortamına göre her müzikten keyif alırım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
2016 ABD yapımı “Parçalanmış” filmi.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ciddi anlamda kupalara karşı zaafım var kendime kupa aldım bir de gençlerin yeni trendi renkli ve yazılı yün çoraplardan aldım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Sık sık ihtiyaç sahiplerine dağıtmama rağmen bir türlü azaltamadığım kıyafetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kesinlikle ve kesinlikle kupa.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Çok duygusalım ve bundan dolayı hayatımdan ödün veririm bu da üzülmeme neden olur.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İçi dışı bir, samimi, gerçek ve insancıl bir karaktere sahip olmam.
OLMASA DA OLUR...
Yatım, katım olmasa da olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Çocuklarım ve huzurumuz.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın yemeklerinde fena değilim ama en iyisi tavuk sote.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Henüz kimsenin yaşayamayacağı kadar güzel bir dünya. Umut, sevgi, aşk ve barış dolu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Birkaç cümleyle tarif edilecek bişey değil aslında. Nerden başlasam nerde bitirsem eksik kalacak. Kısaca aşk yaşamasını bilene bir sonsuzluktur.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Yılmaz Büyükerşen’le tanışmayı çok isterim. Telefonda görüntülü bir sohbet etmiş ve yüz yüze görüşmek için sözleştik ama maalesef henüz gerçekleştiremedik. Ah bu pandemi… Eskişehir benim ikinci evim gibi ve başkanın Eskişehir’de sil baştan yeni bir şehir yarattığı için, üniversiteye olan katkılarından dolayı, özel eğitime ışık tuttuğu için ve bunun gibi birçok konuda ilkleri yaşattığı için büyük saygı duyuyorum O yüzden onunla sohbet etmeyi, elini sıkıp ona teşekkür etmeyi çok isterim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Aslında gezmeyi çok seven bir insanım yani hangi ülkeyi söylesem diğerlerine haksızlık olacak ama gene de İsviçre de küçük bir kasaba var orayı görmeyi çok isterim. Bir de tarihin yaşanmışlıklarıyla Küba’yı çok görmek isterim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yaşam olduğu sürece umutlar bitmez ben da hayallerimin peşinden koşmasını seven bir insanım o yüzden paramın yettiğince dünyanın tüm güzelliklerini görmek isterim
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Aşk güzel şey mutlaka tadın. Huzur çok güzel bir şey huzuru nerde buluyorsanız mutlaka sarılın. Hayat herkese ve herşeye rağmen güzel. Bazen gri bazen siyah bazen beyaz yani hayat rengarenk. Herkese ve herşeye rağmen rengarenk hayatın her rengini yaşayın.
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