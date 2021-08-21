Sizin Dünyanız: Gülsade Baynoğa Soykök

Hazırlayan:
Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Entelektüel lafazan.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Tiyatro sanatçısı olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Benim gündemimi en fazla meşgül eden; Dünya’nın, Türkiye’nin ve bütünüyle Kıbrıs’ın kötüye doğru hızla gidişatı…
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Nemelazımcılık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Değmeyecek insanlara, körü körüne yardım etmek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Güzel gülüşlü, saf, temiz bir kız çocuğu annesi olmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatımın dönüm noktası 35 yıl hizmetten sonra, “hemşirelik” mesleğinden emekli olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Nesta Webster’in yazdığı “İLLUMİNATİ’nin Dünya Devrimleri”.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Jazz.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Pablo Escobar.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Yurt dışından Zeynep Güner BATMOR’un adıma imzalı gönderdiği 7 ayrı kitabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gardolaptan söz ediyorsanız – artık içine sığmadığım kıyafetler..
Ayakkabı dolabından söz ediyorsanız – demode ayakkabı ve çizmeler..
Buzdolabından söz ediyorsanız, midemi ekşiten kendi yaptığım turşular..
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Daha az meraklı olabilmek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Açık yürekli, dobra ve samimi olmak.
OLMASA DA OLUR...
Kan emici, vampir akrabalar!.
OLMAZSA OLMAZ...
Gerçek dostlar.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Balık ve ahtapot.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İsveç kadar güvenilir, Avusturya kadar muhteşem, İtalya kadar sanatsal olağanüstü bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Filistin askısı!!
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Alec Baldwin.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Şili.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Uzakdoğu Turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Demokrasiye, suya, adalete, barışa yemyeşil bir vatana hasret kalmayacağımız günler..