Sizin Dünyanız: Gülsade Baynoğa Soykök

Bugünkü konuğum çok özel bir kadın. Kendine has esprileri, uzun yıllar boyunca mesleğini severek yapan, hayatına dokunduğu herkese pozitif enerjisini ve yaşama sevincini aktarabilen bir beyaz melek. Öykü, Şiir Ve Köşe Yazarı Gülsade Bayboğa Soykök

Hazırlayan:

Erçin SELASİYE

Entelektüel lafazan.Tiyatro sanatçısı olmak isterdim.Benim gündemimi en fazla meşgül eden; Dünya’nın, Türkiye’nin ve bütünüyle Kıbrıs’ın kötüye doğru hızla gidişatı…Nemelazımcılık.Değmeyecek insanlara, körü körüne yardım etmek.Güzel gülüşlü, saf, temiz bir kız çocuğu annesi olmak.Hayatımın dönüm noktası 35 yıl hizmetten sonra, “hemşirelik” mesleğinden emekli olmak.Nesta Webster’in yazdığı “İLLUMİNATİ’nin Dünya Devrimleri”.Jazz.Pablo Escobar.Yurt dışından Zeynep Güner BATMOR’un adıma imzalı gönderdiği 7 ayrı kitabı.Gardolaptan söz ediyorsanız – artık içine sığmadığım kıyafetler..Ayakkabı dolabından söz ediyorsanız – demode ayakkabı ve çizmeler..Buzdolabından söz ediyorsanız, midemi ekşiten kendi yaptığım turşular..Kitap.Daha az meraklı olabilmek.Açık yürekli, dobra ve samimi olmak.Kan emici, vampir akrabalar!.Gerçek dostlar.Balık ve ahtapot.İsveç kadar güvenilir, Avusturya kadar muhteşem, İtalya kadar sanatsal olağanüstü bir dünya.Filistin askısı!!Alec Baldwin.Şili.Uzakdoğu Turu.Demokrasiye, suya, adalete, barışa yemyeşil bir vatana hasret kalmayacağımız günler..