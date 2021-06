Sizin Dünyanız: Gülnur Sadıkoğlu

"Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım." demiş Can Yücel... İşte bugünkü konuğum Can Babanın bu sözünü onaylar bir girişimci... Gülüşüyle içinizi ısıtan, kocaman kalbine dünyaları sığdıran, pes etmeyi değil mücadeleyi ilke edinmiş bir kadın... OGS Kargo Direktörü Gülnur Sadıkoğlu...

Asla pes etmemToprakla uğraştığım bir iş yapardımTutkuyla bağlı olduğum şirketim OGS Kargo KuryeCahillik ve haksızlıkKendi işimi kurmakta geç kalmış olmamÇocuk sahibi olmak30 yılımı birlikte geçirdiğim eşim Okyay’la tanışmak. Bugün olduğum kişi isem onun payı çok büyüktür.Başucumda her zaman birden fazla kitap vardır.Selim İleri Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar KlavuzuGabriel Garcia Marquez Yüz Yıllık YalnızlıkNazlı Eray Aşkı Giyinen AdamHer türlü müzikten keyif alırımFilm değil Behind Her Eyes adlı diziyi seyrettim.Orhan Pamuk Veba Geceleri adlı kitabı aldım.Pandemi öncesi aldığım yığınla kıyafet diyebilirim.El emeği bir anıyı ölümsüzleştiren küçük bir obje.Sabırsızlığım.Olaylar karşısında soğukkanlılığımı koruyabilmem ve pozitif bakış açısına sahip olmam.Saygısız insanlar.Ailem.Kıbrıs mutfağından molehiya ve Ankara mutfağından fırında pilav.Biraz ütopik bir hayalim var, sınırların olmadığı ahlaklı insanlarla dolu bir dünya hayal ediyorum.Bulunca kaybetmemek için uğraşılması gereken hayatın temeli olan duygu.Nazım Hikmet.Güney Fransa.Kendi yetiştirdiğim zeytinlerden zeytinyağı üretmek.İnsanların birbirine saygı ile davrandığı, cehaletin yok olduğu, ekolojik dengenin bozulmadığı bir dünyada yaşasak ne güzel olurdu.