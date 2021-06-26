Sizin Dünyanız: Gülnur Sadıkoğlu

"Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım." demiş Can Yücel... İşte bugünkü konuğum Can Babanın bu sözünü onaylar bir girişimci... Gülüşüyle içinizi ısıtan, kocaman kalbine dünyaları sığdıran, pes etmeyi değil mücadeleyi ilke edinmiş bir kadın... OGS Kargo Direktörü Gülnur Sadıkoğlu...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Asla pes etmem
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Toprakla uğraştığım bir iş yapardım
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Tutkuyla bağlı olduğum şirketim OGS Kargo Kurye
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Cahillik ve haksızlık
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Kendi işimi kurmakta geç kalmış olmam
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuk sahibi olmak
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
30 yılımı birlikte geçirdiğim eşim Okyay’la tanışmak. Bugün olduğum kişi isem onun payı çok büyüktür.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Başucumda her zaman birden fazla kitap vardır.
Selim İleri Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Klavuzu
Gabriel Garcia Marquez Yüz Yıllık Yalnızlık
Nazlı Eray Aşkı Giyinen Adam
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Her türlü müzikten keyif alırım
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Film değil Behind Her Eyes adlı diziyi seyrettim.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Orhan Pamuk Veba Geceleri adlı kitabı aldım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Pandemi öncesi aldığım yığınla kıyafet diyebilirim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
El emeği bir anıyı ölümsüzleştiren küçük bir obje.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sabırsızlığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Olaylar karşısında soğukkanlılığımı koruyabilmem ve pozitif bakış açısına sahip olmam.
OLMASA DA OLUR...
Saygısız insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Kıbrıs mutfağından molehiya ve Ankara mutfağından fırında pilav.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Biraz ütopik bir hayalim var, sınırların olmadığı ahlaklı insanlarla dolu bir dünya hayal ediyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Bulunca kaybetmemek için uğraşılması gereken hayatın temeli olan duygu.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Nazım Hikmet.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Güney Fransa.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kendi yetiştirdiğim zeytinlerden zeytinyağı üretmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsanların birbirine saygı ile davrandığı, cehaletin yok olduğu, ekolojik dengenin bozulmadığı bir dünyada yaşasak ne güzel olurdu.