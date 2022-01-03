Sizin Dünyanız: Görel Korol Sönmezer

Bu seferki konuğum bir tasarım uzmanı... Titiz, çalışkan, yaratıcı bir sanatçı Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü Grafik Tasarım Şube Sorumlusu Görel Korol Sönmezer ​

Hazırlayan: Erçin Selasiye

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM

Titiz.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Mutsuz olurdum.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Plan yapmak.



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Samimiyetsizlik.







EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Yoktur.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Benim ve sevdiklerimin sağlıklı olması.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Anne olmak.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Serenad.







EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Klasik.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

The game.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Parfüm.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Herşey gerekli :).







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Ayakkabı.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Daha az duygusal olmayı isterdim.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Çalışkan.



OLMASA DA OLUR...

Maddi zenginlik.







OLMAZSA OLMAZ...

Huzur.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Lazanya.



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Sevgi, barış dolu, kardeşçe, özgürce yaşayabileceğimiz bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Karşılıklı sevgi, saygı.







ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

M. Kemal Atatürk.



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Kaliforniya sahilleri.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Bungee jumping.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Yeni bir yıl yeni umutlarla gelsin… Yeni yılda dünya ve adamız için umut ve huzur diliyorum…



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