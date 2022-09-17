Sizin Dünyanız: Gamze Türk

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Kendine güvenen bir kadın olmam.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Psikolog olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Oğlum.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatımda yaptığım hiç bir şeyden pişman olmamayı öğrendim yoksa bugün ki ben Gamze olmazdım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Dimdik ayaklarımın üzerinde durabilen bir kadın olmam.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatım ile ilgili verdiğim tüm önemli kararlar hayatımın dönüm noktalarıdır. En son oğlumun bebeklikten çıkıp çocukluk dönemine geçiş sürecinde verdiğim kara benim için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Evrenden Torpilim Var - Aykut Oğut.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Günlük hayat akışımın içinde Soft House dinliyorum.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Hipnotizma.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Saç tokası.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz olduğunu düşündüğüm her şeyimi ihtiyacı olan başka insanlara veriyorum. Bu yüzden gereksiz bir şeyim yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Bana özel olarak güzel hislerle alınması yeterli.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimle barışık biriyim bu yüzden değiştirmek istediğim her hangi bir huyum yok.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Cana yakın ve sevgi dolu olmam.
OLMASA DA OLUR...
Kıskanç ve iki yüzlü insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Aile sonsuza kadar.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Bir sürü var içlerinden birini seçecek olursam Fırın Makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kimsenin ölmediği, yaşlanmadığı, hastalıkların olmadığı , sadece sevginin ve huzurun olduğu ütopik bir dünya :)
AŞK BENİM İÇİN...
Yaşam Enerjim.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk, Friedrich Nietzsche, Osho, Elvis Presley.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
En yakın zamanda Ölüdeniz.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
İşimde gelişmek, büyümek ve daha çok insana ulaşa bilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsanlar genelde kötü kaderin yanında kalmaya meyil ederler çünkü iyi kader başlangıçta yalnız kalma riskini göze almayı gerektirir. Kendinize değer vermeyi unutmayın, değer verin ki hayatta size değer versin.