Sizin Dünyanız: Gamze Türk

Bugünkü konuğum bitmek tükenmek bilmeyen enerji ve yaşama sevinciyle dopdolu, ne istediğini bilen, koyduğu hedeflere ulaşmak için bütün kalbiyle mücadele eden genç bir kadın... Reklam Müdürü Gamze Türk...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Kendine güvenen bir kadın olmam.Psikolog olurdum.Oğlum.Haksızlık.Hayatımda yaptığım hiç bir şeyden pişman olmamayı öğrendim yoksa bugün ki ben Gamze olmazdım.Dimdik ayaklarımın üzerinde durabilen bir kadın olmam.Hayatım ile ilgili verdiğim tüm önemli kararlar hayatımın dönüm noktalarıdır. En son oğlumun bebeklikten çıkıp çocukluk dönemine geçiş sürecinde verdiğim kara benim için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.Evrenden Torpilim Var - Aykut Oğut.Günlük hayat akışımın içinde Soft House dinliyorum.Hipnotizma.Saç tokası.Gereksiz olduğunu düşündüğüm her şeyimi ihtiyacı olan başka insanlara veriyorum. Bu yüzden gereksiz bir şeyim yok.Bana özel olarak güzel hislerle alınması yeterli.Kendimle barışık biriyim bu yüzden değiştirmek istediğim her hangi bir huyum yok.Cana yakın ve sevgi dolu olmam.Kıskanç ve iki yüzlü insanlar.Aile sonsuza kadar.Bir sürü var içlerinden birini seçecek olursam Fırın Makarnası.Kimsenin ölmediği, yaşlanmadığı, hastalıkların olmadığı , sadece sevginin ve huzurun olduğu ütopik bir dünya :)Yaşam Enerjim.Mustafa Kemal Atatürk, Friedrich Nietzsche, Osho, Elvis Presley.En yakın zamanda Ölüdeniz.İşimde gelişmek, büyümek ve daha çok insana ulaşa bilmek.İnsanlar genelde kötü kaderin yanında kalmaya meyil ederler çünkü iyi kader başlangıçta yalnız kalma riskini göze almayı gerektirir. Kendinize değer vermeyi unutmayın, değer verin ki hayatta size değer versin.