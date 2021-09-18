Sizin Dünyanız: Fatoş Anter

Bugünkü konuğum iyliğe, barışa ve başkente gönül vermiş bir LTB neferi. Lefkoşa Türk Belediye'si Dayanışma ve Eğitim Merkezi çalışanlarından Fatoş Anter.

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM

Mükemmeliyetçi.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Pilot.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Eğitimler.



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Saygısızlık.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Gidemediğim yerler.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Tecrübelerim.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Kıbrıs.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Üzgün Kızların Gizli Tarihi – Neşe Yaşın.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Nostaljik.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Gitmesine izin verme- Don’t Let Go – Jacob Aaron Esters.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Laptop.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Kullanamadığım süs eşyaları.



BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Kanada’ya uçak bileti.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

İyi niyetim.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Sabır.



OLMASA DA OLUR...

Diyet.



OLMAZSA OLMAZ...

Telefonum.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Molohiya.



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Kanada.



AŞK BENİM İÇİN...

Sadakat.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Norveç.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Norveç’e gitmek.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Daha mutlu bir Kıbrıs için kalıcı ve başarılı bir çözüm.



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