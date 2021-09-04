Sizin Dünyanız: Fatma Bilge

Bugünkü konuğum kendini gökkuşağı diye tanımlayacak kadar renkli, bütün canlıları sevecek kadar yüce gönüllü, haksızlıklara baş kaldıracak kadar güçlü bir kadın. Kale Boya Lefkoşa Şubesi Müdürü Fatma Bilge.

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Gökkuşağı.Sokak ressamı olmak isterdim.Ailem ve işim.Haksızlık.Yok ama arada daha çok çocuk yapsaydım diye düşünmüyor değilim.Her yeni gün.Kızım Hayat.Şu sıralar “Uğultulu Tepeler.”Özgün müzik ayrı ama hissettiğim her müziği seviyorum.Veba Doktoru.Fıstık yeşili elbise.Çantalar.Parfüm.Tükenmek bilmeyen iyi niyetlerim.Adaletli bakış açım.Etnik ayrımcılıklar.Şükretmek.Lazanya.Doğanın katledilmediği, çocukların suistimal edilmediği, insani koşullarda yaşanılan toprak bütünlüğü.Hayatı tutkuyla paylaşabilmek.Mahatma Gandhi.AfrikaDünyayı dolaşmak.Okuduğumuz, farkında olduğumuz ve sorguladığımız sürece dünyayı daha iyi bir yer yapmak için mücadele edebiliriz.