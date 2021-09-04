Sizin Dünyanız: Fatma Bilge

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Gökkuşağı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Sokak ressamı olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem ve işim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok ama arada daha çok çocuk yapsaydım diye düşünmüyor değilim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Her yeni gün.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Kızım Hayat.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu sıralar “Uğultulu Tepeler.”
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Özgün müzik ayrı ama hissettiğim her müziği seviyorum.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Veba Doktoru.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Fıstık yeşili elbise.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Çantalar.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Parfüm.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Tükenmek bilmeyen iyi niyetlerim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Adaletli bakış açım.
OLMASA DA OLUR...
Etnik ayrımcılıklar.
OLMAZSA OLMAZ...
Şükretmek.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Lazanya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Doğanın katledilmediği, çocukların suistimal edilmediği, insani koşullarda yaşanılan toprak bütünlüğü.
AŞK BENİM İÇİN...
Hayatı tutkuyla paylaşabilmek.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mahatma Gandhi.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyayı dolaşmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Okuduğumuz, farkında olduğumuz ve sorguladığımız sürece dünyayı daha iyi bir yer yapmak için mücadele edebiliriz.