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Sizin Dünyanız: Ertanç Hidayettin

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Bugünkü konuğum benim için çok özel biri... Doğduğu topraklardan göç etmek zorunda kalsa da yurdunu unutmamış, kültüründen hiç vaz geçmemiş bir Kıbrıslı... Toplum Aktivisti ve Emekli Eğitimci Ertanç Hidayettin...

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Sizin Dünyanız: Ertanç Hidayettin
Hazırlayan: Erçin SELASİYE

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Toplum Aktivisti.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Restorant kritiği olmak isterdim. Restorantları gezip yemeklerin kritiğini yapmak.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Okumak ve yazmak.


 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Önyargılı insanlar.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Bir müzik aleti çalamamak.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailem. Yaşamak.


 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
18 yaşında Londra’ya göç
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Her çeşit müziği dinlerim. Ama en fazla nostalji duygularımı canlandıran müzikleri severim.


 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Mr. Bean’s Holiday.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Eşofman.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Arsenal spor T shirtlerim. Futboldan soğudum çünkü.


 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Bir dünya seyahati uçak bileti.
 
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Yapmam gereken şeyleri ertelemek.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Sabırlı olmak.


 
OLMASA DA OLUR...
Noel.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Kitaplar.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Spagetti Bolognese. Kıymalı, soslu makarna.




 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çocukların yönetimindeki dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Olmazsa olmaz.
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Nelson Mandela.


 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Köşe yazılarımdan oluşan bir kitap yazmak. Derleme aşamasındayım.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Teşekkürler. Büyük zevk aldım.


 
 
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