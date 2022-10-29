Sizin Dünyanız: Emine Zeybek

Bugünkü konuğum pozitif enerjisiyle, yaratılan tüm canlılara duyduğu iyi niyetli çıkarsız sevgisiyle, sıcacık gülüşü ve kocaman bir kalbi olan bir yaşam koçu... Aktar - Şifacı Emine Zeybek...

Sevgi.Ben olmazdım.Bitkiler ve doğal taşlar.Haksızlık.Mutsuz ve yalanla geçen 21 yıl.Oğlum.Yaşam Koçu olduktan sonraki süreç.Yuvaya Yolculuk.1980-1990 Türkçe Pop.Ye – Dua Et – Sev.Kryon Kitabları.Abiyelerim.Nergis Çiçeği.Düşünmeden konuşmak.İyi niyetli ve sevgi dolu olmam.Kötü kalpli insanlar.Kalbi güzel insanların varlığı.Fırında et badadezParadan önce sevginin geçerli olduğu bir dünya.Sadakat.Doğan Cüceloğlu.Malta ve Roma.İngilizceyi çok iyi konuşabilmek ve tek başıma Avrupa ülkelerine gidecek cesareti bulmak.Dünyadaki kaosun tek nedeni sevgisizlik bu nedenle hepimiz önce kendimize sonra bütüne sevgi ve saygı duyalım.