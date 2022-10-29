Sizin Dünyanız: Emine Zeybek

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Sevgi.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ben olmazdım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Bitkiler ve doğal taşlar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Mutsuz ve yalanla geçen 21 yıl.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlum.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Yaşam Koçu olduktan sonraki süreç.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yuvaya Yolculuk.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
1980-1990 Türkçe Pop.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Ye – Dua Et – Sev.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kryon Kitabları.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiyelerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Nergis Çiçeği.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Düşünmeden konuşmak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İyi niyetli ve sevgi dolu olmam.
OLMASA DA OLUR...
Kötü kalpli insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Kalbi güzel insanların varlığı.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırında et badadez
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Paradan önce sevginin geçerli olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Sadakat.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Doğan Cüceloğlu.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Malta ve Roma.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
İngilizceyi çok iyi konuşabilmek ve tek başıma Avrupa ülkelerine gidecek cesareti bulmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dünyadaki kaosun tek nedeni sevgisizlik bu nedenle hepimiz önce kendimize sonra bütüne sevgi ve saygı duyalım.
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