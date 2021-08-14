Sizin dünyanız : Emine Altay Şeyhun

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İşkolik.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Butik sahibi olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sağlık.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Üniversite eğitimimi yarım bırakmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM...
Evlatlarım
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşimle tanışmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Ethem Emin Nemutlu’nun “Nasip niyete vurgudur” kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Hareketli pop şarkılar bana pozitif enerji veriyor.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Love an Monster (Aşk ve Canavarlar).
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kilo verince giyerim diye tuttuğum kıyafetlerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Herşeyi çok düşünüp çok kafa yorma huyum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Planlı olmak.
OLMASA DA OLUR...
Düşmanlıkar.
OLMAZSA OLMAZ...
Eşim ve çocuklarım. Ama içinde bulunduğumuz hayat şartlarının olmazsa olmazı para. (Onsuz hiçbirşey olmuyor maalesef)
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Karnıyarık ve kremalı mantarlı tavuk.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların hastalıkların olmadığı, çocukların özgürce çocukluklarını yaşayabildiği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim Ümit Şeyhun.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Barış Manço ile tanışmayı çok isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İtalya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Çocuklarım ve eşimle ülke ülke gezmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bütün dünyayı saran Covid salgının bir felaket olmaktan çıkmasını, sağlıklı olmayı diliyorum. Yaşadığımız her anın kıymetini bilerek hayatımızı sürdürmemiz lazım.
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