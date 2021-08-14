Sizin dünyanız : Emine Altay Şeyhun

Bugünkü konuğum yalansız ve riyasız hayat tarzını benimsemiş bir anne. Yardımcı Gümrük Komisyoncusu Emine Altay Şeyhun

İşkolik.Butik sahibi olmak isterdim.Sağlık.Yalan.Üniversite eğitimimi yarım bırakmak.EvlatlarımEşimle tanışmak.Ethem Emin Nemutlu’nun “Nasip niyete vurgudur” kitabı.Hareketli pop şarkılar bana pozitif enerji veriyor.Love an Monster (Aşk ve Canavarlar).Kıyafet.Kilo verince giyerim diye tuttuğum kıyafetlerim.Kitap.Herşeyi çok düşünüp çok kafa yorma huyum.Planlı olmak.Düşmanlıkar.Eşim ve çocuklarım. Ama içinde bulunduğumuz hayat şartlarının olmazsa olmazı para. (Onsuz hiçbirşey olmuyor maalesef)Karnıyarık ve kremalı mantarlı tavuk.Savaşların hastalıkların olmadığı, çocukların özgürce çocukluklarını yaşayabildiği bir dünya.Eşim Ümit Şeyhun.Barış Manço ile tanışmayı çok isterdim.İtalya.Çocuklarım ve eşimle ülke ülke gezmek.Bütün dünyayı saran Covid salgının bir felaket olmaktan çıkmasını, sağlıklı olmayı diliyorum. Yaşadığımız her anın kıymetini bilerek hayatımızı sürdürmemiz lazım.