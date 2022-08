Sizin Dünyanız: Emete İmge

Bugünkü konuğum su gibi, pozitif, adil ve yardımsever bir kadın... Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge...

Su gibi.Dünyayı gezerdim.Sağlık ve hak ihlalleri.Adaletsizlik.Pişmanlığım yoktur. İstenmeyen yaşanmışlıkların da kıymeti var. Her deneyimden öğrendiklerim, çıkabilmiş derslerim var. Her istenmeyen acılı deneyim yeni fırsat kapılarını beraberinde getirirOğlum Halit.Evlilik birlikteliğimi sonlandırmak.Elif Shafak "The Island of Missing Trees"Queen " Bohemian Rapsody"The man who sold his skin – Kaother Ben Hania.Şort.Ya lazım olursa amaçlı abiye kıyafetPlak, müzik CD, Masaj paketi.Düzenli fiziksel aktivite yapmak için bir teşvik edene , hade birlikte yapalım diyene ihtiyaç duymam.Pozitif yanım.Ökçeli ayakkabı.Skechers ayakkabılarım.Chicken Fachitas.Ne Ezen, Ne Ezilen, Hakça Bir Düzen.Özlediğim Körleşme Hali.İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir.İzlanda.Uzuuun bir Latin Amerika seyahati.Teşekkür ederim.