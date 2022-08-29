Sizin Dünyanız: Emete İmge

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Su gibi.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Dünyayı gezerdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sağlık ve hak ihlalleri.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlığım yoktur. İstenmeyen yaşanmışlıkların da kıymeti var. Her deneyimden öğrendiklerim, çıkabilmiş derslerim var. Her istenmeyen acılı deneyim yeni fırsat kapılarını beraberinde getirir
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Oğlum Halit.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Evlilik birlikteliğimi sonlandırmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Elif Shafak "The Island of Missing Trees"
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Queen " Bohemian Rapsody"
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
The man who sold his skin – Kaother Ben Hania.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Şort.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Ya lazım olursa amaçlı abiye kıyafet
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Plak, müzik CD, Masaj paketi.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Düzenli fiziksel aktivite yapmak için bir teşvik edene , hade birlikte yapalım diyene ihtiyaç duymam.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pozitif yanım.
OLMASA DA OLUR...
Ökçeli ayakkabı.
OLMAZSA OLMAZ...
Skechers ayakkabılarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Chicken Fachitas.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Ne Ezen, Ne Ezilen, Hakça Bir Düzen.
AŞK BENİM İÇİN...
Özlediğim Körleşme Hali.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İzlanda.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Uzuuun bir Latin Amerika seyahati.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Teşekkür ederim.
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