Sizin Dünyanız: Elif Özerol

Bugünkü konuğum duygusal, fedakar, kalbinin güzelliği yüzüne yansımış eski bir dost... Elif Özerol...

Kendimi tek kelimeyle anlatacak olursam “Duygusalım” derim.Şu an yaptığım işi yapmasaydım, öğretmen olurdum.Şimdiye kadar birinci önceliğim hep ailem oldu. Ancak uzun zamandır yapmak istediğim yüksek lisans eğitimine başladım. 25 yıl sonra yeniden öğrenci olmak, çalışmak, ödev hazırlamak hiç kolay değil. Yani hem zor hem de çok heycan verici bir süreç. Açıkçası gündemimi yüksek lisans eğitimim dolduruyor bu aralar.Hasta ve ihtiyaçlı olan kişilere karşı kayıtsız kalamıyorum. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Malesef bu durumda olan o kadar çok insan var ki dünyada.Çocukken büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında “öğretmen olacağım” diyordum. Çocukluk hayalimdi öğretmen olmak. Kısmet olmadı. Zamanında mesleğimi değiştirmemiş olmak en büyük pişmanlığıdır.Güzel bir ailemin olması en büyük sevincimdir. Ben ve ailem çok şükür sağlıklıyız ve mutluyuz. Allah kimsenin de bizim de ağız tadımızı bozmasın.Evlenmek oldu.Başucumdaki kitap, Doğan Cüceloğlu’nun Geliştiren Anne Baba kitabı. Kişisel gelişim kitaplarını ve yaşanmış hikayeleri okumayı seviyorum.Dinlediğim müzik ruh halime göre değişiyor; bazen pop, bazen slow, bazen de klasik müzik.En son izlediğim filimi hatırlamıyorum ama bana derin duygular yaşatan; Piyanist, Yeşil Yol, Sevginin Gücü, Schindler’in Listesi gibi filimleri de unutamıyorum.Geçen ay yüksek lisans eğitimim için laptop aldım.Bence dolabımdaki en gereksiz şey makyaj malzemeleri.Benim için alınacak en güzel hediye kitap veya tiyatro bileti olabilir.Duygusal olma durumumu değiştirmek isterdim. Çünkü duygularla hareket etmek insanı çok yıpratıyor.Pratik bir insanımdır. Sorunlarımı çözüp yoluma devam edebiliyorum ve bu yönlerimi çok beğeniyorum.Etrafımda çok insan olmasa da olur. Az öz birkaç dost yeterli.Ailem olmazsa olmazımdır.Fırında makarna ve dolma en iyi yaptığım yemekler. Çocuklarım öyle diyor.Savaşın, acının, açlığın olmadığı; barış içinde yaşayacağımız bir dünya hayal ediyorum.Aşk! Yaptığın herşeyi tutkuyla yapmaktır bence, işini, sevdiğini, yaşamayı tutkuyla sevmektir.Atatürk ile tanışmak isterdim.Dünyadaki doğa güzelliklerini görmek istiyorum. Neresi olursa olsun yeterki doğal güzellik olsunBir tiyatro oyununda, sahnede rol almak istiyorum.Sevin ve sevilin, sevdiklerinizle bolca vakit geçirin canlar. Yaşantınızda dibe vursanız da, yeniden ayağa kalkıp hayat yolunuza devam edin. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Yeter ki yüzümüzdeki gülümseme ve gülümseten sevdiklerimiz yanımızda olsun... Sevgiyle kalın...