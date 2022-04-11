Sizin Dünyanız: Elif Özerol

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Kendimi tek kelimeyle anlatacak olursam “Duygusalım” derim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an yaptığım işi yapmasaydım, öğretmen olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Şimdiye kadar birinci önceliğim hep ailem oldu. Ancak uzun zamandır yapmak istediğim yüksek lisans eğitimine başladım. 25 yıl sonra yeniden öğrenci olmak, çalışmak, ödev hazırlamak hiç kolay değil. Yani hem zor hem de çok heycan verici bir süreç. Açıkçası gündemimi yüksek lisans eğitimim dolduruyor bu aralar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Hasta ve ihtiyaçlı olan kişilere karşı kayıtsız kalamıyorum. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Malesef bu durumda olan o kadar çok insan var ki dünyada.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çocukken büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında “öğretmen olacağım” diyordum. Çocukluk hayalimdi öğretmen olmak. Kısmet olmadı. Zamanında mesleğimi değiştirmemiş olmak en büyük pişmanlığıdır.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Güzel bir ailemin olması en büyük sevincimdir. Ben ve ailem çok şükür sağlıklıyız ve mutluyuz. Allah kimsenin de bizim de ağız tadımızı bozmasın.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Evlenmek oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Başucumdaki kitap, Doğan Cüceloğlu’nun Geliştiren Anne Baba kitabı. Kişisel gelişim kitaplarını ve yaşanmış hikayeleri okumayı seviyorum.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Dinlediğim müzik ruh halime göre değişiyor; bazen pop, bazen slow, bazen de klasik müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
En son izlediğim filimi hatırlamıyorum ama bana derin duygular yaşatan; Piyanist, Yeşil Yol, Sevginin Gücü, Schindler’in Listesi gibi filimleri de unutamıyorum.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Geçen ay yüksek lisans eğitimim için laptop aldım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bence dolabımdaki en gereksiz şey makyaj malzemeleri.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Benim için alınacak en güzel hediye kitap veya tiyatro bileti olabilir.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Duygusal olma durumumu değiştirmek isterdim. Çünkü duygularla hareket etmek insanı çok yıpratıyor.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pratik bir insanımdır. Sorunlarımı çözüp yoluma devam edebiliyorum ve bu yönlerimi çok beğeniyorum.
OLMASA DA OLUR...
Etrafımda çok insan olmasa da olur. Az öz birkaç dost yeterli.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem olmazsa olmazımdır.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırında makarna ve dolma en iyi yaptığım yemekler. Çocuklarım öyle diyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşın, acının, açlığın olmadığı; barış içinde yaşayacağımız bir dünya hayal ediyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk! Yaptığın herşeyi tutkuyla yapmaktır bence, işini, sevdiğini, yaşamayı tutkuyla sevmektir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk ile tanışmak isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünyadaki doğa güzelliklerini görmek istiyorum. Neresi olursa olsun yeterki doğal güzellik olsun
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir tiyatro oyununda, sahnede rol almak istiyorum.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sevin ve sevilin, sevdiklerinizle bolca vakit geçirin canlar. Yaşantınızda dibe vursanız da, yeniden ayağa kalkıp hayat yolunuza devam edin. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Yeter ki yüzümüzdeki gülümseme ve gülümseten sevdiklerimiz yanımızda olsun... Sevgiyle kalın...
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