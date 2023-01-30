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Sizin Dünyanız : Dr. Tuğçen SELMANOĞULLARI

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Anın tadını çıkarın. Dünya fani, ölüm ani

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Sizin Dünyanız : Dr. Tuğçen SELMANOĞULLARI
SİZİN DÜNYANIZ

DR. TUĞÇEN SELMANOĞULLARI
AKADEMİSYEN-ÖĞRETMEN
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İstediğini almak için asla vazgeçmeyen

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Veteriner hekim olurdum

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Oğlum

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Ailem

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yanlış insanlara güvenmek

EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailem

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Eşimle tanıştığım gün

BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Matematiğin Kısa Tarihi (Ian   Stewart )

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Nostalji müzikler

EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Avatar: The Way of Water

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Parfüm

DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Eldiven ve atkılar

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Konser bileti

KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Takıntılarım

KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Çalışkanlığım ve pes etmemem

OLMASA DA OLUR…
Meraklı insanlar

OLMAZSA OLMAZ…
Sağlık, ailem, dostlarım

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Etli kuru fasulye

HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Savaşların ve kötü niyetli insanların olmadığı herkesin huzurlu ve mutlu olduğu bir dünya

AŞK BENİM İÇİN…
Heyecan
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Atatürk
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Dünya Turu
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Anın tadını çıkarın. Dünya fani, ölüm ani
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