Sizin Dünyanız : Dr. Tuğçen SELMANOĞULLARI

SİZİN DÜNYANIZ
DR. TUĞÇEN SELMANOĞULLARI
AKADEMİSYEN-ÖĞRETMEN
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İstediğini almak için asla vazgeçmeyen
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Veteriner hekim olurdum
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Oğlum
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Ailem
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yanlış insanlara güvenmek
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Ailem
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Eşimle tanıştığım gün
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Matematiğin Kısa Tarihi (Ian Stewart )
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Nostalji müzikler
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Avatar: The Way of Water
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Parfüm
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Eldiven ve atkılar
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Konser bileti
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Takıntılarım
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Çalışkanlığım ve pes etmemem
OLMASA DA OLUR…
Meraklı insanlar
OLMAZSA OLMAZ…
Sağlık, ailem, dostlarım
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Etli kuru fasulye
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Savaşların ve kötü niyetli insanların olmadığı herkesin huzurlu ve mutlu olduğu bir dünya
AŞK BENİM İÇİN…
Heyecan
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Atatürk
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Dünya Turu
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Anın tadını çıkarın. Dünya fani, ölüm ani
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