Sizin Dünyanız: Dr. Emel Yılmaz

Bugünkü konuğum bir gönül insanı... Kalbinin temizliğiyle, kendini ait olduğu topraklara adamışlığıyla gücünü iylikten alan çok yönlü bir savaşçı... Akademisyen, Dernek Başkanı, Programcı ve Gazeteci Emel Yılmaz

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM

Eğitimci.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

İyilik Okulu Açardım.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Lefke İlçesinde yürüttüğüm yardım faaliyetleri



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Emek sömürüsü.







EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Hak etmeyenlere yaptığım fedakarlıklarım.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Yardıma muhtaç bireylerin yaralarını sarabilmek.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

2020’da Covid 19 nedeniyle Zatüre olmak ve yoğun bakım odası.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Yunus Emre Divanı.







EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Tasavvuf Müziği.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Ceket.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

4 Yıldır Hiç Giymediğim Gri Ceket.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Kolye.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Hassas oluşum.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Sürekli çalışmak ve üretmek.



OLMASA DA OLUR...

Tatil yapmasamda olur.









OLMAZSA OLMAZ...

Paylaşmak.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Fırın Makarnası.



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

İsraf edenlerin ihtiyaç sahipleriyle elindeki imkanları paylaştığı dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Güzel duygu.







ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Mevlana.



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Mısır.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Karadeniz Turu.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

En güçlü direniş kalbi temiz tutmak ve iyilikten vazgeçmemektir.



Eğitimci.İyilik Okulu Açardım.Lefke İlçesinde yürüttüğüm yardım faaliyetleriEmek sömürüsü.Hak etmeyenlere yaptığım fedakarlıklarım.Yardıma muhtaç bireylerin yaralarını sarabilmek.2020’da Covid 19 nedeniyle Zatüre olmak ve yoğun bakım odası.Yunus Emre Divanı.Tasavvuf Müziği.Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu.KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...Ceket.4 Yıldır Hiç Giymediğim Gri Ceket.Kolye.Hassas oluşum.Sürekli çalışmak ve üretmek.Tatil yapmasamda olur.Paylaşmak.Fırın Makarnası.İsraf edenlerin ihtiyaç sahipleriyle elindeki imkanları paylaştığı dünya.Güzel duygu.Mevlana.Mısır.Karadeniz Turu.En güçlü direniş kalbi temiz tutmak ve iyilikten vazgeçmemektir.