Sizin Dünyanız: Dila Can

Hazırlayan: Erçin SELASİYEKENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Hisleride yanılmam
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ressam olmak isterdim ve çizdiğim resimleri bir sanat galerisi açarak sergilemek isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem ve işim
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlığa uğramak ve yalan
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişman olurum diye yapmadıklarım…
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Saç ve güzellik alanını kazandığımda mutluluktan hüngür hüngür ağlamıştım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Beni değersiz hissettiren insanlara mesafe koymayı öğrenmek..
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Frans Kafka – Milena’ya Mektuplar
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Gramafonla çalınan her tür müzik
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Green Book
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksizse atarım. Saklama huyum yoktur.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Saksıya ekilmiş tüm çiçekler.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Duygusallığım
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hedeflerime odaklanıp ulaşabilmek
OLMASA DA OLUR...
Fazla arkadaş
OLMAZSA OLMAZ...
Tabiki de ailem
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Bulgur Köftesi (karantina sürecinde öğrendim)
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çocukları, kadınların ve hayvanların eşit şartlarda yaşam hakkına sahip olduğu bir dünya…
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk bir sanattır… Önce sağlam bir yürek ve karakter ister. Aşk insanın mucizesidir.
Yaşamasını bilene hayattır…
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
En sevdiğim sanatçı Bob Marley ve varlığımızı borçlu olduğumuz dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İbiza…
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya’yı dolaşmak…
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsanlık; tarihi boyunca bir çok acılara şahit oldu. Gelişen ve dönüşen günümüz Dünyasında toplumlarası barışın buram buram tüttüğü, tüm hayvan ve insanların eşit şartlarda huzur ve refah içinde yaşadığı bir dünya olması dileğiyle….