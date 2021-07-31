Sizin Dünyanız: Dila Can

Bugünkü konuğum pırıl pırıl, başarılı ve güçlü genç bir kadın. Saç ve güzellik uzmanı Dila Can.

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Hisleride yanılmamRessam olmak isterdim ve çizdiğim resimleri bir sanat galerisi açarak sergilemek isterdim.Ailem ve işimHaksızlığa uğramak ve yalanPişman olurum diye yapmadıklarım…Saç ve güzellik alanını kazandığımda mutluluktan hüngür hüngür ağlamıştım.Beni değersiz hissettiren insanlara mesafe koymayı öğrenmek..Frans Kafka – Milena’ya MektuplarGramafonla çalınan her tür müzikGreen BookKitapGereksizse atarım. Saklama huyum yoktur.Saksıya ekilmiş tüm çiçekler.DuygusallığımHedeflerime odaklanıp ulaşabilmekFazla arkadaşTabiki de ailemBulgur Köftesi (karantina sürecinde öğrendim)Çocukları, kadınların ve hayvanların eşit şartlarda yaşam hakkına sahip olduğu bir dünya…Aşk bir sanattır… Önce sağlam bir yürek ve karakter ister. Aşk insanın mucizesidir.Yaşamasını bilene hayattır…En sevdiğim sanatçı Bob Marley ve varlığımızı borçlu olduğumuz dünya lideri Mustafa Kemal Atatürkİbiza…Dünya’yı dolaşmak…İnsanlık; tarihi boyunca bir çok acılara şahit oldu. Gelişen ve dönüşen günümüz Dünyasında toplumlarası barışın buram buram tüttüğü, tüm hayvan ve insanların eşit şartlarda huzur ve refah içinde yaşadığı bir dünya olması dileğiyle….