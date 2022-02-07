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Sizin Dünyanız: Deniz Mannaş

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Bugünkü konuğum hareketli, üretken, hayal gücü ile harikalar yaratan başarılı bir mimar... Deniz Mannaş...

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Sizin Dünyanız: Deniz Mannaş
 Hazırlayan: Erçin SELASİYE
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Hareketli.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Textil üreticisi.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ülke haberleri.
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Öfkeli insan.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
AB bursuna tekrar devam etmemek.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklarım.
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
İngiltere’de Okumak.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Beni ödülle Cezalandırma.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Duyguya göre her türü severim.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kulüp İstanbul.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Küpe.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kürk.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kısmet By Milka.
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sporu alışkanlık haline getirme.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Yardımsever olmam
 
OLMASA DA OLUR...
Her şeyin bir oluşum sebebi vardır.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Kremalı Tavuk ve Püre.
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hastalıkların, aç insanların olmadığı, Çocukların Hep mutlu olduğu dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim.
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Kraliçe Elizabeth.
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Kuzey Işıkları.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Eşim ve Çocuklarım ile Dünyayı Gezmek.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Daha adil, sağlık ve huzur dolu bir dünya olması.
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