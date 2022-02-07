Sizin Dünyanız: Deniz Mannaş

Bugünkü konuğum hareketli, üretken, hayal gücü ile harikalar yaratan başarılı bir mimar... Deniz Mannaş...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Hareketli.Textil üreticisi.Ülke haberleri.Öfkeli insan.AB bursuna tekrar devam etmemek.Çocuklarım.İngiltere’de Okumak.Beni ödülle Cezalandırma.Duyguya göre her türü severim.Kulüp İstanbul.Küpe.Kürk.Kısmet By Milka.Sporu alışkanlık haline getirme.Yardımsever olmamHer şeyin bir oluşum sebebi vardır.Ailem.Kremalı Tavuk ve Püre.Hastalıkların, aç insanların olmadığı, Çocukların Hep mutlu olduğu dünya.Eşim.Kraliçe Elizabeth.Kuzey Işıkları.Eşim ve Çocuklarım ile Dünyayı Gezmek.Daha adil, sağlık ve huzur dolu bir dünya olması.