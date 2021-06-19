Sizin Dünyanız: Damla Daloğlu

Bugünkü konuğum öğretmek ve öğrenmek hayat felsefesi olmuş, sevgi dolu bir eğitimci. Damla Daloğlu...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Öğrencileri, öğretmeyi ve öğrenmeyi seven bir kişilik.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yine öğretmen olmak isterdim ama Türkçe veyahut Edebiyat öğretmeni.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem, evim ve okul hayatım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İnsanların, yalan söylemesi, çevreyi kirletmeleri ve dedikodu.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
En büyük pişmanlığım dil okuluna gitmeyi sürekli ertelemem.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kızlarımı kucağıma aldığım zamanlar ile Öğretmen Koleji’nden mezun olduğum gün.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Öğretmen Akademisini kazanmış olmamdır. Zira mesleğimi edinmemi ve yüzlerce öğrencimle tanışmama vesile oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Soner Yalçın’ın Saklı Seçilmişler kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
80-90’ların Türk Pop Müziği.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
ikinci Dünya Savaşı’yla ilgili olan “Boyalı Kuş” isimli film.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Cep telefonu.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Paltolarım. Özellikle geçen kış havalar soğumadığı için yıllardır kullanamadığım paltolarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Mutfak araç gereçleri ve malzemeleri.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Zaman zaman gereksiz ani yükselişlerim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İyi niyetli bir insan oluşum.
OLMASA DA OLUR...
Çok para.
OLMAZSA OLMAZ...
Kesinlikle Ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Birçok yemeği iyi yaptığımı söylerler. Ancak Yalancı Dolma en iyisidir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği barış içinde yaşanabilecek bir dünya hayal ediyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Vazgeçilmezdir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Ben atamız Mustafa Kemal Atatürk’le tanışmayı isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İspanya ve Hollanda.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Tuttuğum takımım Fenerbahçe’nin maçına gitmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Gelecek nesillere bırakacağımız temiz bir çevre, tüm canlılara saygı duyulan, kadınların ve çocukların sebepsiz yere ölmediği bir dünyada yaşamak istiyorum.