Sizin Dünyanız: Damla Daloğlu

Bugünkü konuğum öğretmek ve öğrenmek hayat felsefesi olmuş, sevgi dolu bir eğitimci. Damla Daloğlu...

Öğrencileri, öğretmeyi ve öğrenmeyi seven bir kişilik.Yine öğretmen olmak isterdim ama Türkçe veyahut Edebiyat öğretmeni.Ailem, evim ve okul hayatım.İnsanların, yalan söylemesi, çevreyi kirletmeleri ve dedikodu.En büyük pişmanlığım dil okuluna gitmeyi sürekli ertelemem.Kızlarımı kucağıma aldığım zamanlar ile Öğretmen Koleji’nden mezun olduğum gün.Öğretmen Akademisini kazanmış olmamdır. Zira mesleğimi edinmemi ve yüzlerce öğrencimle tanışmama vesile oldu.Soner Yalçın’ın Saklı Seçilmişler kitabı.80-90’ların Türk Pop Müziği.ikinci Dünya Savaşı’yla ilgili olan “Boyalı Kuş” isimli film.Cep telefonu.Paltolarım. Özellikle geçen kış havalar soğumadığı için yıllardır kullanamadığım paltolarım.Mutfak araç gereçleri ve malzemeleri.Zaman zaman gereksiz ani yükselişlerim.İyi niyetli bir insan oluşum.Çok para.Kesinlikle Ailem.Birçok yemeği iyi yaptığımı söylerler. Ancak Yalancı Dolma en iyisidir.Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği barış içinde yaşanabilecek bir dünya hayal ediyorum.Vazgeçilmezdir.Ben atamız Mustafa Kemal Atatürk’le tanışmayı isterdim.İspanya ve Hollanda.Tuttuğum takımım Fenerbahçe’nin maçına gitmek.Gelecek nesillere bırakacağımız temiz bir çevre, tüm canlılara saygı duyulan, kadınların ve çocukların sebepsiz yere ölmediği bir dünyada yaşamak istiyorum.