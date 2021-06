Sizin Dünyanız: Damla Bedel

Bugünkü konuğum bitmez enerjisi, olaylara olan pozitif bakış açısı, düzenli hayat tarzı ve sınırsız sevgisiyle genç bir anne. Damla Bedel.

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Sabırlı.Yarım bıraktığım çocuk gelişimi eğitimini tamamlayıp hayalini kurduğum öğretmenlik mesleğini yapardım.Mesai saatleri içerisinde mesleğim, mesai sonrası yeni doğum yaptığım için bebeğim ve biricik kızımDünyada bu kadar açlık içerisinde olan çocuklar insanlar varken insanların yemekleri israf etmesine dayanamıyorum.2000 yılında çocuk gelişimi bölümünü tamamlayamadan ailemle yurt dışına yerleşmek zorunda kalmakHer gün sağlıklı bir şekilde eve gelip, ailemin ve sevdiklerimin sağlıklı olduğunu bilmek.İngiltere’de üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra KKTC’ye yalnız gelip yerleşmek.Yeni doğum yaptığımdan vede iki çocuğum arasındaki yaş farkından hangi çocuğuma nasıl davranmam vede sınır koyabilmem için “Çocuklara sınır Koyma” adlı kitap bu aralar vazgeçilmezim...Ruh halime göre değişir genellikle her tarz müziği dinlerim. Ama gene da favorim Türk Müziğidir.Korona patlak verene kadar kızımla birlikte sinemaya gitmek en çok sevdiğimiz aktiviteydi. Şimdi bu aktivitemizi ev de film izleyerek gidermeye çalışıyoruz. En son da arkadaşları ile birlikte “Masal Şatosu” filmini izledik.Malum önümüz yaz o yüzden en son mayo ve yazlık kıyafetler aldım.AbiyelerKüçüklüğümden beri hep kırtasiye malzemelerinin hastası olmuşumdur. Kimsede olmadığı kadar tükenmez kalemim vardır. Ama yeni bir tükenmez kaleme asla hayır demem.Her şeyin her zaman tertipli ve düzenli olamayacağını anlamak.Düzenli bir insan olamam. Hemen herşeyim yerli yerindedir. Bu işimde de böyle evimde de böyle.Gereksiz insanlarKesinlikle çocuklarım ve ailemYemek konusunda genellikle iyiyimdir ama özele indirgersek çiçek dolması, molohiya ha bir de patates köftesinde iddialıyımdır.Savaşların son bulduğu, masum insanların özellikle de çocukların ölmediği bir dünya.Aşk karşılıklı sevgidir. Acıyı, tatlıyı birlikte paylaşmaktır.Çocukluğumdan beri hayranı olduğum Ebru Gündeş.Birçok yer var eğer uçak fobimi atlatabilirsem Dubai, New York ve Fransa gibi.Çocukluğumdan beri yaratıcı faaliyet eşyalarına ve kırtasiye malzemelerine aşırı bir ilgim olmuştur. Bu yüzden hayallerimdeki yaratıcı materyalleri hayata geçirebileceğim bir atölye veya bir alanım olmasını çok isterimSevdiklerinizle sanal ortamlarda değil yüzyüze görüşüp hasret giderebileceğiniz günlerin biran önce gelmesini diliyorum.