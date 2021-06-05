Sizin Dünyanız: Damla Bedel

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Sabırlı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yarım bıraktığım çocuk gelişimi eğitimini tamamlayıp hayalini kurduğum öğretmenlik mesleğini yapardım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Mesai saatleri içerisinde mesleğim, mesai sonrası yeni doğum yaptığım için bebeğim ve biricik kızım
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Dünyada bu kadar açlık içerisinde olan çocuklar insanlar varken insanların yemekleri israf etmesine dayanamıyorum.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
2000 yılında çocuk gelişimi bölümünü tamamlayamadan ailemle yurt dışına yerleşmek zorunda kalmak
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Her gün sağlıklı bir şekilde eve gelip, ailemin ve sevdiklerimin sağlıklı olduğunu bilmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
İngiltere’de üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra KKTC’ye yalnız gelip yerleşmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yeni doğum yaptığımdan vede iki çocuğum arasındaki yaş farkından hangi çocuğuma nasıl davranmam vede sınır koyabilmem için “Çocuklara sınır Koyma” adlı kitap bu aralar vazgeçilmezim.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ruh halime göre değişir genellikle her tarz müziği dinlerim. Ama gene da favorim Türk Müziğidir.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Korona patlak verene kadar kızımla birlikte sinemaya gitmek en çok sevdiğimiz aktiviteydi. Şimdi bu aktivitemizi ev de film izleyerek gidermeye çalışıyoruz. En son da arkadaşları ile birlikte “Masal Şatosu” filmini izledik.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Malum önümüz yaz o yüzden en son mayo ve yazlık kıyafetler aldım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiyeler
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Küçüklüğümden beri hep kırtasiye malzemelerinin hastası olmuşumdur. Kimsede olmadığı kadar tükenmez kalemim vardır. Ama yeni bir tükenmez kaleme asla hayır demem.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Her şeyin her zaman tertipli ve düzenli olamayacağını anlamak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Düzenli bir insan olamam. Hemen herşeyim yerli yerindedir. Bu işimde de böyle evimde de böyle.
OLMASA DA OLUR...
Gereksiz insanlar
OLMAZSA OLMAZ...
Kesinlikle çocuklarım ve ailem
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yemek konusunda genellikle iyiyimdir ama özele indirgersek çiçek dolması, molohiya ha bir de patates köftesinde iddialıyımdır.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların son bulduğu, masum insanların özellikle de çocukların ölmediği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk karşılıklı sevgidir. Acıyı, tatlıyı birlikte paylaşmaktır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Çocukluğumdan beri hayranı olduğum Ebru Gündeş.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Birçok yer var eğer uçak fobimi atlatabilirsem Dubai, New York ve Fransa gibi.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Çocukluğumdan beri yaratıcı faaliyet eşyalarına ve kırtasiye malzemelerine aşırı bir ilgim olmuştur. Bu yüzden hayallerimdeki yaratıcı materyalleri hayata geçirebileceğim bir atölye veya bir alanım olmasını çok isterim
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sevdiklerinizle sanal ortamlarda değil yüzyüze görüşüp hasret giderebileceğiniz günlerin biran önce gelmesini diliyorum.