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Sizin Dünyanız: Çiğdem Özyiğit Esemen

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Bugünkü konuğum cesur olduğu kadar duygusal, duygusal olduğu kadar gerçekçi bir kadın. Enerjisi ve her türlü canlıya açmaya hazır olduğu kocaman sevgi dolu kalbiyle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'de Başmüfettişi ve Yaşam Danışmanı Çiğdem Özyiğit Esemen

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Sizin Dünyanız: Çiğdem Özyiğit Esemen

 Hazırlayan: Erçin SELASİYE

 
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Duygusal.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Psikiyatrist olurdum.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Çocuklarım.
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Her türlü canlıya karşı yapılan şiddet.
 


EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişman olmamayı öğrendim sanırım. Pişmanlığım yok.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM
Anne olmak.
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
2013 yılı, büyük bir farkındalık ve uyanış zamanıydı. Hayatımın tamamen değişim ve dönüşüm noktası.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Sezginin sonsuzluğu – Çağrı Dörter.

 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Severek dinlediğim her türlü müzik.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Baraka


 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çanta
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kullanmadığım eşyaları tutmuyorum, ihtiyaç sahiplerine veriyorum.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Çok detaycı ve hassas oluşum
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Empati yeteneğim.
 
OLMASA DA OLUR...
Lüks yaşantı
 
OLMAZSA OLMAZ...
Sevdiklerim.
 


EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Dolma
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların, kavgaların, hırsların yerini sevginin aldığı güzel bir dünya
 
AŞK BENİM İÇİN...
Hiç bir nedene bağlı olmaksızın birine tutkuyla bağlanmak
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
İmkansız ama, Şems.
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Nepal
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kitap yazmak
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Yaşadığım müddetçe, Dünyanın daha güzel bir yer olması için elimden geleni yapmaya gayret edeceğim. Her şeye sevgi ve iyi niyetle yaklaşacağım.


 
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