Sizin Dünyanız: Çelen Çağansoy

Bugün çok çok özel bir konuğum var... Hayatın her alanında mücadele eden, insanların hayatına dokunmaktan mutlu olan, azmi, enerjisi ve özgüveniyle sizi iyi ki dedirten bir Kıbrıslı... Radyo Programcısı – TDP Milletvekili Adayı Sevgili Çelen Çağansoy...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Azimli.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Sporda başarılı olurdum.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Özel gereksinimli bireyler ve belediye.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık ve kayıtsızlık.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Büyük bir pişmanlığım yok.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Kendi yarattığım başarılarım.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Radyocu olmak.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Kelebekler ve İnsan – Üstün Dökmen.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Rock.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Can Dostum – François Cluzet, Omar Sy.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Güzel bir siyah gömlek.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Kilotlu çorabım.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Gerçek sevgi.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Ani çıkışlarım.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Özgüvenim.







OLMASA DA OLUR...

Pahalı ziynet eşyaları. Bunlara para vermek yerine ihtiyacı olanlara yardım etmek daha doğru bence.



OLMAZSA OLMAZ...

Heyecan.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Yapılan yemeği daha çok seviyorum.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Engelsiz, barış ve sevgi dolu bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Olması gereklidir.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Bob Marley.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Küba.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Açık denizlerde seyahat.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Mutluluk ve huzurun eşit olduğu bir ülke, hatta bir dünya.



Azimli.Sporda başarılı olurdum.Özel gereksinimli bireyler ve belediye.Haksızlık ve kayıtsızlık.Büyük bir pişmanlığım yok.Kendi yarattığım başarılarım.Radyocu olmak.Kelebekler ve İnsan – Üstün Dökmen.Rock.Can Dostum – François Cluzet, Omar Sy.Güzel bir siyah gömlek.Kilotlu çorabım.Gerçek sevgi.Ani çıkışlarım.Özgüvenim.Pahalı ziynet eşyaları. Bunlara para vermek yerine ihtiyacı olanlara yardım etmek daha doğru bence.Heyecan.Yapılan yemeği daha çok seviyorum.Engelsiz, barış ve sevgi dolu bir dünya.Olması gereklidir.Bob Marley.Küba.Açık denizlerde seyahat.Mutluluk ve huzurun eşit olduğu bir ülke, hatta bir dünya.