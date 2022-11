Sizin Dünyanız: Buse Turgay

Bugünkü özel konuğum güzeller güzeli genç bir kadın... Cesur, ne istediğini bilen, pozitif ve enerjik yapısıyla hayatınıza dokunmasından keyif alacağınız, yalansız, dolansız dosdoğru bir eğitim neferi... Öğretmen adayı Buse Turgay...

Pozitif.Şu an öğretmen adayıyım ama öğretmenliği seçmemiş olsaydım yine çocuklarla ilgili bir mesleği tercih ederdim.Okulum ve halk dansları.Yalan. Asla tahammül edemem.Henüz pişmanlık duyacağım bir şey yaşamadım ama keşke dediklerim olmuştur.İnsanlara, özellikle de çocuklara birşeyler kazandırmak. Onların yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olmak ben en büyük sevincim.Ehliyet aldığım gün… Kimseye bağımlı olmamak, özgür olmak hissi…Zülfü Livaneli – Serenad.Müzik zevkim biraz karışıktır. O yüzden hoşuma giden her müziği dinlerim.En son “Clouds” diye bir film izldedim.Kıyafet.Gereksiz şeylerin dolabımda yer kaplamasına izin vermiyorum.Takı.Olayları fazla kafama takıyorum. Bazen kafama taktığım şeyler gün içinde beni çok etkiliyor. O yüzden bu huyumu değiştirmeyi daha rahat bir insan olmayı çok isterdim.Açık sözlülüğüm.Samimiyetsiz insanlar.Ailem ve arkadaşlarım.Cheescake.Tüm insanların mutlu olduğu bir dünyada yaşamak isterdim.Aşk iki kişinin bir olmasıdır.Don Reynolds.New York.Kahveyi çok seven bir insanım, belki ileride kendi yerimde baristalık yaparım.Seçtiğim meslekten de anlaşılacağı gibi, yaşadığımız dünyayı daha güzel hale getirecek çocuklar yetiştirmek ve onların bir gün beni iyilik ve güzellikle anmasını dilerim.