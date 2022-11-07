Sizin Dünyanız: Buse Turgay

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Pozitif.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an öğretmen adayıyım ama öğretmenliği seçmemiş olsaydım yine çocuklarla ilgili bir mesleği tercih ederdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Okulum ve halk dansları.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan. Asla tahammül edemem.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Henüz pişmanlık duyacağım bir şey yaşamadım ama keşke dediklerim olmuştur.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
İnsanlara, özellikle de çocuklara birşeyler kazandırmak. Onların yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olmak ben en büyük sevincim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Ehliyet aldığım gün… Kimseye bağımlı olmamak, özgür olmak hissi…
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Zülfü Livaneli – Serenad.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Müzik zevkim biraz karışıktır. O yüzden hoşuma giden her müziği dinlerim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
En son “Clouds” diye bir film izldedim.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz şeylerin dolabımda yer kaplamasına izin vermiyorum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Takı.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Olayları fazla kafama takıyorum. Bazen kafama taktığım şeyler gün içinde beni çok etkiliyor. O yüzden bu huyumu değiştirmeyi daha rahat bir insan olmayı çok isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Açık sözlülüğüm.
OLMASA DA OLUR...
Samimiyetsiz insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve arkadaşlarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Cheescake.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Tüm insanların mutlu olduğu bir dünyada yaşamak isterdim.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk iki kişinin bir olmasıdır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Don Reynolds.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
New York.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kahveyi çok seven bir insanım, belki ileride kendi yerimde baristalık yaparım.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Seçtiğim meslekten de anlaşılacağı gibi, yaşadığımız dünyayı daha güzel hale getirecek çocuklar yetiştirmek ve onların bir gün beni iyilik ve güzellikle anmasını dilerim.
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