Sizin Dünyanız: Burcu Acumsal

Bugünkü konuğum genç ve başarılı bir psikolog... Burcu Acumsal...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İçe dönük diyelim :).
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Belki öğretmen olurdum, belki çok başka yerde.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Memleketin hali. Her gecen gün daha da umudun yitip gitmesi.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Bu bende kalsın :)
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Bir kedi sahiplenmek, bir kediyle kalmayıp daha çok kedi sahiplenmek :)
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Sanırım mezun olduktan sonra adaya dönmemdi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kurtlarla Kosan Kadınlar.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
90’lar Türkçe Pop.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Pride and Prejudice.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kıyıp atamadığım eski birkaç kıyafet.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İradem.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İyi bir gözlemciyim.
OLMASA DA OLUR...
Televizyon.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve arkadaşlarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Kremalı mantarlı makarna.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İçinde her canlının güvenle barınabildiği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Gelip geçici, önemli olan sevgi.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Nazım Hikmet, Margaret Atwood ve Jane Austen. Asla bir kişiyle kalamadım :)
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Portiofino.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Igneada’da Longoz ormanlarında kano turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Umarım hepimizin bu adada mutlu olacağı güzel günler yakındır…