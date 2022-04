Sizin Dünyanız: Burcu Acumsal

Bugünkü konuğum genç ve başarılı bir psikolog... Burcu Acumsal...

İçe dönük diyelim :).Belki öğretmen olurdum, belki çok başka yerde.Memleketin hali. Her gecen gün daha da umudun yitip gitmesi.Haksızlık.Bu bende kalsın :)Bir kedi sahiplenmek, bir kediyle kalmayıp daha çok kedi sahiplenmek :)Sanırım mezun olduktan sonra adaya dönmemdi.Kurtlarla Kosan Kadınlar.90’lar Türkçe Pop.Pride and Prejudice.Kıyafet.Kıyıp atamadığım eski birkaç kıyafet.Kitap.İradem.İyi bir gözlemciyim.Televizyon.Ailem ve arkadaşlarım.Kremalı mantarlı makarna.İçinde her canlının güvenle barınabildiği bir dünya.Gelip geçici, önemli olan sevgi.Nazım Hikmet, Margaret Atwood ve Jane Austen. Asla bir kişiyle kalamadım :)Portiofino.Igneada’da Longoz ormanlarında kano turu.Umarım hepimizin bu adada mutlu olacağı güzel günler yakındır…