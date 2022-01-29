Sizin Dünyanız: Bekir Taşseven

Bugünkü konuğum bir gönül adamı... Pozitif enerjisi, yardımsever yapısı ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle Yazar ve Şair Bekir Taşseven...

Geçmiş zamanı değil şimdiki anı severek yaşayan pozitif biriyim.Bahçe işleriyle uğrayabilir, seracılık yapabilirdim.Sanat gündemi, genel kültür ve tabi ki şiir.Sevdiklerimin, dostlarımın benden yardım taleplerine kayıtsız kalamıyorum.İlk aşkım.Annem.Annemi kaybettiğim gün.Savaşçı - Doğan Cücenoğlu.Türk Sanat Müziği.Umudunu Kaybetme.Spor ayakkabı.Lisedeyken futbol takım kalecisiydim o zamandan kalma kaleci formalarım.Kitap.Aşırı duygusallığım.Mizah gücü yüksek biri olmam ve daima gülümsemem.Alkol.Şiir yazmak.Tarhana çorbası.Sevgiyle hoş görüyle insanın insanı kırmadığı, menfaatin, çıkarın olmadığı bir dünya.Sevdiğinin gözlerinin içine baktığında ne kadar çok sevildiğini hissedebilmek.Yunus Emre.İtalya ve VenedikKıbrıs Türk Edebiyatını çok daha büyük kitlelere ulaştırıp Kıbrıs Kültürünü tanıtmak.Bana bu ankette yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Pandemi günlerinin çabucak bitmesi dileğiyle. Sevgiyle kalın…