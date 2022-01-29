Sizin Dünyanız: Bekir Taşseven

Bugünkü konuğum bir gönül adamı... Pozitif enerjisi, yardımsever yapısı ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle Yazar ve Şair Bekir Taşseven...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Geçmiş zamanı değil şimdiki anı severek yaşayan pozitif biriyim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Bahçe işleriyle uğrayabilir, seracılık yapabilirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sanat gündemi, genel kültür ve tabi ki şiir.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Sevdiklerimin, dostlarımın benden yardım taleplerine kayıtsız kalamıyorum.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
İlk aşkım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Annem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Annemi kaybettiğim gün.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Savaşçı - Doğan Cücenoğlu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Umudunu Kaybetme.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Spor ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Lisedeyken futbol takım kalecisiydim o zamandan kalma kaleci formalarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aşırı duygusallığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Mizah gücü yüksek biri olmam ve daima gülümsemem.
OLMASA DA OLUR...
Alkol.
OLMAZSA OLMAZ...
Şiir yazmak.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tarhana çorbası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sevgiyle hoş görüyle insanın insanı kırmadığı, menfaatin, çıkarın olmadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Sevdiğinin gözlerinin içine baktığında ne kadar çok sevildiğini hissedebilmek.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Yunus Emre.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İtalya ve Venedik
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kıbrıs Türk Edebiyatını çok daha büyük kitlelere ulaştırıp Kıbrıs Kültürünü tanıtmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bana bu ankette yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Pandemi günlerinin çabucak bitmesi dileğiyle. Sevgiyle kalın…