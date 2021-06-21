Sizin Dünyanız: Bahar Uygur

Bugünkü konuğum sıradışı bir kadın. Bitmeyen enerjisi, asi, özgürlükçü tavrı ve marjinal eserleriyle bir sanat emekçisi: Bahar Uygur.

Özgürlükçü.Aslında mesleğim gazetecilik ama su anda el sanatları ile uğraşıyorum ve çok mutluyum. İkisini de yapmasaydım aşçı olabilirdim.Oğlum Ares.Haksızlık.Sigaraya başlamak.Oğlum.Evlenmek.Yeniçağın çocukları Beki İkela.Kulağıma hoş gelen ama en çok bağıra bağıra söylediklerim.Ayın Gölgesinde.Kıyafet.Bana artık olmayanlar.Kitap, çiçek bana özel yapılmış herhangi bir şey.Tembellik.Bazı şeylere gülüp geçebilmek.Üniversite diploması.Sevgi.Hepsini güzel yaparım.Kötülüksüz, sevgi ve barış dolu, eşitlikçi, sınırları olmayan.Karnında kelebeklerin uçuşması.Einstein.Fransa’daki Louvre Müzesi.Dünya turu, kitap yazmak.Sevginin yanına biraz saygı biraz empati koyarsak dünyanın daha güzel bir yer olacağına inanıyorum. Herkesin bir şekilde bir şeyler üretmesini ve mutlaka bir hobi edinmesini tavsiye ederim. Sevdiğiniz işi yapın ve başkalarının ne düşündüğünü umursamayın. Ve hayat kısa hayaliniz için mutlaka bir adım atın.