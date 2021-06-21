Sizin Dünyanız: Bahar Uygur

Bugünkü konuğum sıradışı bir kadın. Bitmeyen enerjisi, asi, özgürlükçü tavrı ve marjinal eserleriyle bir sanat emekçisi: Bahar Uygur.
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Özgürlükçü.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Aslında mesleğim gazetecilik ama su anda el sanatları ile uğraşıyorum ve çok mutluyum. İkisini de yapmasaydım aşçı olabilirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Oğlum Ares.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Sigaraya başlamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlum.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Evlenmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yeniçağın çocukları Beki İkela.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağıma hoş gelen ama en çok bağıra bağıra söylediklerim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Ayın Gölgesinde.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bana artık olmayanlar.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap, çiçek bana özel yapılmış herhangi bir şey.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Tembellik.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Bazı şeylere gülüp geçebilmek.
OLMASA DA OLUR...
Üniversite diploması.
OLMAZSA OLMAZ...
Sevgi.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hepsini güzel yaparım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kötülüksüz, sevgi ve barış dolu, eşitlikçi, sınırları olmayan.
AŞK BENİM İÇİN...
Karnında kelebeklerin uçuşması.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Einstein.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER…
Fransa’daki Louvre Müzesi.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya turu, kitap yazmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sevginin yanına biraz saygı biraz empati koyarsak dünyanın daha güzel bir yer olacağına inanıyorum. Herkesin bir şekilde bir şeyler üretmesini ve mutlaka bir hobi edinmesini tavsiye ederim. Sevdiğiniz işi yapın ve başkalarının ne düşündüğünü umursamayın. Ve hayat kısa hayaliniz için mutlaka bir adım atın.