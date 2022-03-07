Sizin Dünyanız: Ayşen Demirağ

Bugünkü konuğum sıra dışı bir kişilik... Buda felsefesini benimsemiş, kendiyle barışık, ne istediğini ve kendi için neyin iyi olduğunu bilen, insanların yardımına koşmaktan mutlu olan bir kadın... Doğaya olan tutkusunu buda rahiplerinden öğrendiği meditasyon teknikleriyle birleştirip hepimizin ihtiyacı olan iç huzuru ve sükûneti yakalayan bir Yogini... Yoga Eğitmeni Ayşen Demirağ...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Kendimle barışık.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Gezgin olurdum.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Dünyanın bilinmeyene sürüklenmesi.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Zaman içinde yaptığım şeylerden pişman olmamayı öğrendim.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Çocuklarım.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Sri Lanka’da Manastırda Budist rahiplerle geçirdiğim Buda Felsefesi ve Meditasyon Eğitiminden sonraki yaşama, şeylere, olaylara, geçmişe ve geleceğe dair değişimim hayatımın dönüm noktası oldu.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Semerkant.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Jazz.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

My Father’s Violin



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Pijama.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Bazı kemerler.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Kitap.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Kendimle mutluyum.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

İnsanlara ihtiyaç hissettiklerinde yardımlarına koşmam.







OLMASA DA OLUR...

Bazı kişiler.



OLMAZSA OLMAZ...

Okumak öğrenmek.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Fırın Makarnası.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Savaşların olmadığı, insanların kardeşçe yaşadığı bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

“Adem’le Havva’dan kalan eski bir yalan” şarkı sözünü destekliyorum.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Özellikle tanışmak istedim biri yok.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Antartika – Sibirya, Orta Asya Şamanları.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Zamanın durduğu dünya turuna çıkmak.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

İnsanlara yaşamı çok ciddiye almamalarını, isteklerini ertelememeleri, şefkatli ve yardımsever olmalarını öneririm.



Kendimle barışık.Gezgin olurdum.Dünyanın bilinmeyene sürüklenmesi.Haksızlık.Zaman içinde yaptığım şeylerden pişman olmamayı öğrendim.Çocuklarım.Sri Lanka’da Manastırda Budist rahiplerle geçirdiğim Buda Felsefesi ve Meditasyon Eğitiminden sonraki yaşama, şeylere, olaylara, geçmişe ve geleceğe dair değişimim hayatımın dönüm noktası oldu.Semerkant.Jazz.My Father’s ViolinPijama.Bazı kemerler.Kitap.Kendimle mutluyum.İnsanlara ihtiyaç hissettiklerinde yardımlarına koşmam.Bazı kişiler.Okumak öğrenmek.Fırın Makarnası.Savaşların olmadığı, insanların kardeşçe yaşadığı bir dünya.“Adem’le Havva’dan kalan eski bir yalan” şarkı sözünü destekliyorum.Özellikle tanışmak istedim biri yok.Antartika – Sibirya, Orta Asya Şamanları.Zamanın durduğu dünya turuna çıkmak.İnsanlara yaşamı çok ciddiye almamalarını, isteklerini ertelememeleri, şefkatli ve yardımsever olmalarını öneririm.