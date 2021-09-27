Sizin Dünyanız: Ayşegül Atakan Burçaklı

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Rengarenk bir kişilik.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Bir karavan alıp, tüm dünyayı dolaşarak bütün farklı hayatları yaşamak, görmek ve dünyayı gezerken sınırsızca yemek yemek isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sahibi olduğum salonum ve üyelerim için yeni ve farklı spor hareketleri izlemek ve uygulamak.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Önyargı.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Tam anlamıyla pişmanlık denemese de aniden ve olmadık yerlerde negatif düşüncelere dalmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Hayal ettiğim iş ortamımı yaratıp, başarılı bir şekilde ilerletmem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatımın keskin bir dönüm noktası yok aslında… Hayatımın kontrolü benim elimde çünkü başarabileceğime inandığım bir yolda ilerlemek hedefimdi ve öyle de oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Ethem Özışık’ın Poyraz Karayel – Bir Mucize Olsun
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Akustik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Komşunun Kızı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Misafir beklediğim ve mevcut kıyafetlerime giremediğim için kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Türkiye’de staj yaparken aldığım ve Kıbrıs’ta hiç ihtiyaç duymadığım kalın kabanlar.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Abartı, gösteriş ve şatafatlı olmayan her şey.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Film izlerken uyumasam iyi olur : ) .
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kafamda belirlediğimi gün gelince doğru bir şekilde gerçekleştirmenin verdiği mutluluğu yaşamak.
OLMASA DA OLUR...
Dedikodu ve herkese göz eden avaracı insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Spor yapmak ve hayaller.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Et yemekleri ve köfte.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Paranın gerektirmediği mutlulukların yaşandığı, çocukların ölmediği, sporla iç içe ve bütün yaş gruplarının birlikte yaşadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Tutku ve saygı = Eşim.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Cem Yılmaz ve Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Keşfetmediğimi daha önce gitmediğim her ülke ve şehri görmek isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Meserya Bölgesinde tamamen bana ait fit menü tarzında yemekler çıkaran bir cafe veya restoran sahibi olmak isterdim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride dururken, biçimlendirip sahip olabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyor ve biz bunu değerlendirmeliyiz.