Sizin Dünyanız: Ayşegül Atakan Burçaklı

Bugünkü konuğum hedeflerine tüm engellere rağmen ulaşan, hırslı, renkli ve başarılı genç bir kadın. Fit N Girl Direktörü ve Fitness/Pilates Antrenörü Uzm Diyetisyen Ayşegül Atakan Burçaklı.

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Rengarenk bir kişilik.Bir karavan alıp, tüm dünyayı dolaşarak bütün farklı hayatları yaşamak, görmek ve dünyayı gezerken sınırsızca yemek yemek isterdim.Sahibi olduğum salonum ve üyelerim için yeni ve farklı spor hareketleri izlemek ve uygulamak.Önyargı.Tam anlamıyla pişmanlık denemese de aniden ve olmadık yerlerde negatif düşüncelere dalmak.Hayal ettiğim iş ortamımı yaratıp, başarılı bir şekilde ilerletmem.Hayatımın keskin bir dönüm noktası yok aslında… Hayatımın kontrolü benim elimde çünkü başarabileceğime inandığım bir yolda ilerlemek hedefimdi ve öyle de oldu.Ethem Özışık’ın Poyraz Karayel – Bir Mucize OlsunAkustik.Komşunun Kızı.Misafir beklediğim ve mevcut kıyafetlerime giremediğim için kıyafet.Türkiye’de staj yaparken aldığım ve Kıbrıs’ta hiç ihtiyaç duymadığım kalın kabanlar.Abartı, gösteriş ve şatafatlı olmayan her şey.Film izlerken uyumasam iyi olur : ) .Kafamda belirlediğimi gün gelince doğru bir şekilde gerçekleştirmenin verdiği mutluluğu yaşamak.Dedikodu ve herkese göz eden avaracı insanlar.Spor yapmak ve hayaller.Et yemekleri ve köfte.Paranın gerektirmediği mutlulukların yaşandığı, çocukların ölmediği, sporla iç içe ve bütün yaş gruplarının birlikte yaşadığı bir dünya.Tutku ve saygı = Eşim.Cem Yılmaz ve Mustafa Kemal Atatürk.Keşfetmediğimi daha önce gitmediğim her ülke ve şehri görmek isterdim.Meserya Bölgesinde tamamen bana ait fit menü tarzında yemekler çıkaran bir cafe veya restoran sahibi olmak isterdim.Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride dururken, biçimlendirip sahip olabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyor ve biz bunu değerlendirmeliyiz.