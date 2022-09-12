Sizin Dünyanız: Ayşe Tural

Bugünkü konuğum on parmağında on marifet, saygın, başarılı, aydın bir kadın... Edebiyat Öğretmeni - Yazar - Şair - Köşe Yazarı - TV Program Yapımcısı ve Sunucu Ayşe Tural...

Yaşama deli gibi AŞIK. (Tek kelime yetersiz).Birden çok iş yapıyorum zaten hem de çok ZEVK alarak.OKUMAK - YAZMAK ve İNSAN üzerine kafa yormak.Herhangi bir kişiye yapılan ADALETSİZLİK / HAKSIZLIK en dayanamadığım şey.Tuhaf gelebilir ama HİÇ YOK.Torunlarımın varlığı.Yazıya ve şiire başladığım zaman.Aydın ADAMOĞLU’nun YOKOLUŞ kitabı.Türk Sanat Müziği.“MAFYANIN ÇOCUKLARI” Beni gerçekten çok etkiledi… Gençlerin geleceği beni çok ilgilendiriyor.Çok şık bir ÇANTA.Vermeye kıyamadığım MOR RENKLİ TAFTA BİR ETEK…KİTAP.Kendimden çok HOŞNUTUM… Kendimi seviyorum.Her zaman seven bir YÜREK ve GÜLÜMSEYEN BİR YÜZ.Bilmem hiç bir şey aklıma gelmedi. :)AİLEM… DOSTLARIM.Molohiya Bayılırım. :)BARIŞ, SEVGİ ve HUZUR dolu bir DÜNYA.Olmazsa OLMAZIM.Richard Gere… Tüm filmlerini izledim. Gerilim ve korku filmi izlemem ama sırf o oynuyor diye katil rolünde bile parmaklarımın arasından korkuyla onu izledim.JAPONYA.Bir gün PARAŞÜTLE ATLAMAK… ( Kalbim dayanmaz diye yapamıyorum.)HAYATI çok SEVİYORUM. İnsanlara çok DEĞER VERİYORUM. Herkesin BARIŞ içinde GÜLÜMSEYEREK hayata BAKMASINI istiyorum.