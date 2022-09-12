Sizin Dünyanız: Ayşe Tural

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Yaşama deli gibi AŞIK. (Tek kelime yetersiz).
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Birden çok iş yapıyorum zaten hem de çok ZEVK alarak.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
OKUMAK - YAZMAK ve İNSAN üzerine kafa yormak.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Herhangi bir kişiye yapılan ADALETSİZLİK / HAKSIZLIK en dayanamadığım şey.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Tuhaf gelebilir ama HİÇ YOK.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Torunlarımın varlığı.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Yazıya ve şiire başladığım zaman.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Aydın ADAMOĞLU’nun YOKOLUŞ kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
“MAFYANIN ÇOCUKLARI” Beni gerçekten çok etkiledi… Gençlerin geleceği beni çok ilgilendiriyor.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çok şık bir ÇANTA.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Vermeye kıyamadığım MOR RENKLİ TAFTA BİR ETEK…
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
KİTAP.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendimden çok HOŞNUTUM… Kendimi seviyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Her zaman seven bir YÜREK ve GÜLÜMSEYEN BİR YÜZ.
OLMASA DA OLUR...
Bilmem hiç bir şey aklıma gelmedi. :)
OLMAZSA OLMAZ...
AİLEM… DOSTLARIM.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molohiya Bayılırım. :)
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
BARIŞ, SEVGİ ve HUZUR dolu bir DÜNYA.
AŞK BENİM İÇİN...
Olmazsa OLMAZIM.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Richard Gere… Tüm filmlerini izledim. Gerilim ve korku filmi izlemem ama sırf o oynuyor diye katil rolünde bile parmaklarımın arasından korkuyla onu izledim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
JAPONYA.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir gün PARAŞÜTLE ATLAMAK… ( Kalbim dayanmaz diye yapamıyorum.)
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
HAYATI çok SEVİYORUM. İnsanlara çok DEĞER VERİYORUM. Herkesin BARIŞ içinde GÜLÜMSEYEREK hayata BAKMASINI istiyorum.
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