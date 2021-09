Sizin Dünyanız: Ayşe Menteş

Bugün çok özel bir konuğum var. Kalbinin güzelliği yüzüne yansıyan, merhameti içinizi ısıtan, dostluğuyla güven veren, güçlü ve onurlu bir kadın. Ayşe Menteş.



Hazırlayan: ERÇİN SELASİYE

Merhametli ve çılgın.Boş boş oturmak isterdim, en azından sıkılana kadar.Oğlum.Haksızlık.Hayatta çok fazla pişmanlığım yoktur aslında ama en büyük pişmanlığım üniversite eğitimini almamış olmak.Oğlumun doğumu.30 yaşına girdiğim zaman yaşadığım farkındalıklarım.Sudan’ın Kızları.Kulağa hoş gelen her türlü müzik dinlerim ama favorim Anadolu Rock’ın krallarıı Kıraç ve Haluk Levent.Şuursuz Aşk.Ayakkabı.Bir gün giyerim diye atmaya kıyamadığım kıyafetler.Beni düşünerek alınmış her hediye benim için özel ve güzeldir.İyi niyetim.Pozitif enerjim ve neşem.Para ve onun doğurduğu gereksiz insanlar.Ailem ve Fenerbahçe.Her yemeği iyi yaptığım söylenir ama benim ve arkadaşlarımın favorisi Ciğer Tavadır.Hastalığın olmadığı, çocukların ölmediği, hayvanların eziyet görmediği, insanların merhametli olduğu sevgi dolu bir dünyaAşk güzel ama geçici bir duygu önemli olan sevgi ve saygı.Mustafa Kemal Atatürk.Amazon Ormanları ve Kanada.Paraşütle atlamak.Birbirimizi kırmak ve incitmek yerine birbirimizi sevelim. Aslında Allahın yarattığı her şeyi sevelim. Sevgi önemlidir.