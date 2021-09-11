Sizin Dünyanız: Ayşe Menteş

Hazırlayan: ERÇİN SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Merhametli ve çılgın.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Boş boş oturmak isterdim, en azından sıkılana kadar.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Oğlum.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatta çok fazla pişmanlığım yoktur aslında ama en büyük pişmanlığım üniversite eğitimini almamış olmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlumun doğumu.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
30 yaşına girdiğim zaman yaşadığım farkındalıklarım.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Sudan’ın Kızları.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağa hoş gelen her türlü müzik dinlerim ama favorim Anadolu Rock’ın krallarıı Kıraç ve Haluk Levent.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Şuursuz Aşk.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bir gün giyerim diye atmaya kıyamadığım kıyafetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Beni düşünerek alınmış her hediye benim için özel ve güzeldir.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İyi niyetim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pozitif enerjim ve neşem.
OLMASA DA OLUR...
Para ve onun doğurduğu gereksiz insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem ve Fenerbahçe.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Her yemeği iyi yaptığım söylenir ama benim ve arkadaşlarımın favorisi Ciğer Tavadır.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hastalığın olmadığı, çocukların ölmediği, hayvanların eziyet görmediği, insanların merhametli olduğu sevgi dolu bir dünya
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk güzel ama geçici bir duygu önemli olan sevgi ve saygı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amazon Ormanları ve Kanada.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Paraşütle atlamak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Birbirimizi kırmak ve incitmek yerine birbirimizi sevelim. Aslında Allahın yarattığı her şeyi sevelim. Sevgi önemlidir.