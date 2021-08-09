Sizin dünyanız: Ayşe çakır emirkanı

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Sevgi Dolu, herkese yetecek kadar var.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Bankacı olarak devam ediyor olurdum. Herhalde :)
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem ve işim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Aile
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatımda pişmanım diyebileceğim bir şey yaşamadım.
İnşallah da yaşamam.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarım ve kardeş çocuklarım onlar benim vazgeçilmezim ve tüm dünyam diyebilirim. En büyük sevincim onlara sahip olmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
2010 yılında yapmış olduğum iş değişikliği.
11 yıllık bankacılığı bırakıp Aile şirketine geçiş.(Sigorta Acenteliği)
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
İlk kitabım desek (Gorki’nin ANA kitabı.)
Bana kitap okumayı sevdiren ve vazgeçilmez kılan.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Nostaljik ve akustik müzikler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Endless love.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap ve kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımı efektif olarak kullanıyorum gereksiz diyebileceğim bir şeyim yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Tabii ki Saat (9 yaşımdan beri ayrılmaz parçam)
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Daha az duygusal olabilirdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Güler yüz
OLMASA DA OLUR...
Şu anda hayatımda, yaptığım, olmasa da olur diyebileceğim
bir şey yok.
OLMAZSA OLMAZ...
Aile
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Her yaptığım yemek güzeldir ama benim de en çok sevdiğim yemek olan Soslu makarnaları iyi yaparım diyebilirim.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sağlıklı ve mutlu insanlar.
AŞK BENİM İÇİN...
Vazgeçilmez.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk. Tanışmak değil de görmek isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünyanın turistik olan her yerini görmek isterdim ama özellikle
** Positano (İtalya da bir kasaba) ****
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyayı gezmek
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sağlıklı olduğumuz her gün için dua edelim,
Sağlıklı olduktan sonra paramızı da kazanırız, mutlu da, huzurlu da oluruz.
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