Sizin dünyanız: Ayşe çakır emirkanı

Bugünkü konuğum herkese yetecek sevgisiyle, aldığı cesur kararlarla güçlü ve başarılı bir iş insanı. Breacon Sigorta Acenteliği ve Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Ayşe Çakır Emirkanı.

Sevgi Dolu, herkese yetecek kadar var.Bankacı olarak devam ediyor olurdum. Herhalde :)Ailem ve işim.AileHayatımda pişmanım diyebileceğim bir şey yaşamadım.İnşallah da yaşamam.Çocuklarım ve kardeş çocuklarım onlar benim vazgeçilmezim ve tüm dünyam diyebilirim. En büyük sevincim onlara sahip olmak.2010 yılında yapmış olduğum iş değişikliği.11 yıllık bankacılığı bırakıp Aile şirketine geçiş.(Sigorta Acenteliği)İlk kitabım desek (Gorki’nin ANA kitabı.)Bana kitap okumayı sevdiren ve vazgeçilmez kılan.Nostaljik ve akustik müzikler.Endless love.Kitap ve kıyafet.Dolabımı efektif olarak kullanıyorum gereksiz diyebileceğim bir şeyim yok.Tabii ki Saat (9 yaşımdan beri ayrılmaz parçam)Daha az duygusal olabilirdim.Güler yüzŞu anda hayatımda, yaptığım, olmasa da olur diyebileceğimbir şey yok.AileHer yaptığım yemek güzeldir ama benim de en çok sevdiğim yemek olan Soslu makarnaları iyi yaparım diyebilirim.Sağlıklı ve mutlu insanlar.Vazgeçilmez.Atatürk. Tanışmak değil de görmek isterdim.Dünyanın turistik olan her yerini görmek isterdim ama özellikle** Positano (İtalya da bir kasaba) ****Dünyayı gezmekSağlıklı olduğumuz her gün için dua edelim,Sağlıklı olduktan sonra paramızı da kazanırız, mutlu da, huzurlu da oluruz.