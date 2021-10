Sizin Dünyanız: Ayşe Baysal

Bugünkü konuğum temkinli olduğu kadar detaycı, detaycı olduğu kadar pozitif ve özgür bir kadın. Girne Belediyesi'nde Yüksek Mimar Ayşe Baysal.

TemkinliOrman mühendisi olurdum.Memleket sorunları.Haksızlıklar.Yok.Köpeğim Fluffy.Üniversiteye başlamak.Şu anda Çİ.Her türlü akustik müzik.Kadir İnanır – Kapı.Çanta.Eski kıyafetlerimi atamıyorum.Apansız gelen her şey.Detaycılığım, Takıntılarım, Ani Öfkelenmelerim.Her zaman pozitif yanları da bulabilmem.Fazla paraAilem olmadan olmaz.Yaptığım her yemeği güzel yaparım.Birbirine rakip olmadan takım olarak çalışan üreten kazanan bir toplum ve daha yaşanabilir yeşil bir dünya.Sevgiliye, evlada, işine, köpeğine, sevdiğin her şeye duyulan sevgi heyecan.Can YamanHollanda’da Giethoorn şehri.Gitar çalmayı öğrenmek.Dünyadaki en güçlü insan kimdir diye sorarsanız kendi başının çaresine bakan kadınlardır derdim... Cemal SüreyyaDünyayı değiştirecek olan da güçlü kadınlardır...Teşekkürler…