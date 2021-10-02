Sizin Dünyanız: Ayşe Baysal

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Temkinli
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Orman mühendisi olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Memleket sorunları.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlıklar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Köpeğim Fluffy.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Üniversiteye başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu anda Çİ.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Her türlü akustik müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kadir İnanır – Kapı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çanta.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Eski kıyafetlerimi atamıyorum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Apansız gelen her şey.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Detaycılığım, Takıntılarım, Ani Öfkelenmelerim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Her zaman pozitif yanları da bulabilmem.
OLMASA DA OLUR...
Fazla para
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem olmadan olmaz.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yaptığım her yemeği güzel yaparım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Birbirine rakip olmadan takım olarak çalışan üreten kazanan bir toplum ve daha yaşanabilir yeşil bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN…
Sevgiliye, evlada, işine, köpeğine, sevdiğin her şeye duyulan sevgi heyecan.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Can Yaman
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Hollanda’da Giethoorn şehri.
MUTLAKA YAPMAK ISTEDIĞIM...
Gitar çalmayı öğrenmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dünyadaki en güçlü insan kimdir diye sorarsanız kendi başının çaresine bakan kadınlardır derdim... Cemal Süreyya
Dünyayı değiştirecek olan da güçlü kadınlardır...
Teşekkürler…
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