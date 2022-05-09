Sizin Dünyanız: Ayşe Akınlı

Bugünkü konuğum efsanevi Anka Kuşu gibi defalarca küllerinden doğan kendiyle barışık, enerjik ve mücadeleci bir yazar... Üretmeyi kendine ilke edinmiş iki kitap annesi Ayşe Akınlı...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
”Anka Kuşu” derdim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Arkeolog olabilirdim. Ama filmlerdeki gibilerden! (İşin aslı yazmaktan başka bir meslek düşünemiyorum.)
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Gündemimi en fazla meşgul eden şey kesinlikle kitaplar. Bana bir şeyler katacak her kitabı okumaya çalışıyorum.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Birilerinin küçük görülmesine kayıtsız kalamıyorum. Özellikle “onun bile, o bile” tarzındaki cümleler beni delirtiyor.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Ankara’ya bu kadar geç taşınmış olmam.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Bir okurdan, “kitabın hayatıma dokundu” cümlesini duyduğum o an.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Ankara’ya taşınmam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Elif Şafak – Aşk. İlahi aşkı anlatan kitaplar arasında bu en sevdiğim.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Cem Adrian’ın sesiyle dinlediğim her müzik türü.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Stephen King’in kitabından uyarlanmış olan IT’i izlemiştim.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Yine yeni yeniden siyah toka almıştım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Plates Topu. Hiç kullanmadım ve neden halen orada tuttuğumu da bilmiyorum
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Rengarenk balonlar. Balonlara aşığım!
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Affedici özelliğimi biri benden çekip alsın isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Duygularımı ifade ediş şeklimi seviyorum. Kelimelerle oynayabiliyor olmak bana keyif veriyor.
OLMASA DA OLUR...
Politikacılar olmasa da olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Mükemmel işleyen bir adalet sistemi olmazsa olmaz.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Mantar soslu biftek ve patates püresi.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hep beraber gülüp, hep beraber ağlayan bir dünya var hayalimde. Yanındaki acılara kayıtsız kalmayan.
AŞK BENİM İÇİN...
Külden ibaret.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Şems-i Tebrizi'yi tanımayı çok isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünyanın dibini, yani Mariana Çukuru’nu.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Sadece bir konuda bile olsa insanların ön yargısını kırmak istiyorum.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Son olarak hayalimdeki sondan bahsetmek istiyorum. Gözlerimi son kez kapatacağım o an, “çok güzel yaşadım” diye mırıldanabilmek istiyorum.