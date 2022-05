Sizin Dünyanız: Ayşe Akınlı

Bugünkü konuğum efsanevi Anka Kuşu gibi defalarca küllerinden doğan kendiyle barışık, enerjik ve mücadeleci bir yazar... Üretmeyi kendine ilke edinmiş iki kitap annesi Ayşe Akınlı...

”Anka Kuşu” derdim.Arkeolog olabilirdim. Ama filmlerdeki gibilerden! (İşin aslı yazmaktan başka bir meslek düşünemiyorum.)Gündemimi en fazla meşgul eden şey kesinlikle kitaplar. Bana bir şeyler katacak her kitabı okumaya çalışıyorum.Birilerinin küçük görülmesine kayıtsız kalamıyorum. Özellikle “onun bile, o bile” tarzındaki cümleler beni delirtiyor.Ankara’ya bu kadar geç taşınmış olmam.Bir okurdan, “kitabın hayatıma dokundu” cümlesini duyduğum o an.Ankara’ya taşınmam.Elif Şafak – Aşk. İlahi aşkı anlatan kitaplar arasında bu en sevdiğim.Cem Adrian’ın sesiyle dinlediğim her müzik türü.Stephen King’in kitabından uyarlanmış olan IT’i izlemiştim.Yine yeni yeniden siyah toka almıştım.Plates Topu. Hiç kullanmadım ve neden halen orada tuttuğumu da bilmiyorumRengarenk balonlar. Balonlara aşığım!Affedici özelliğimi biri benden çekip alsın isterdim.Duygularımı ifade ediş şeklimi seviyorum. Kelimelerle oynayabiliyor olmak bana keyif veriyor.Politikacılar olmasa da olur.Mükemmel işleyen bir adalet sistemi olmazsa olmaz.Mantar soslu biftek ve patates püresi.Hep beraber gülüp, hep beraber ağlayan bir dünya var hayalimde. Yanındaki acılara kayıtsız kalmayan.Külden ibaret.Şems-i Tebrizi'yi tanımayı çok isterdim.Dünyanın dibini, yani Mariana Çukuru’nu.Sadece bir konuda bile olsa insanların ön yargısını kırmak istiyorum.Son olarak hayalimdeki sondan bahsetmek istiyorum. Gözlerimi son kez kapatacağım o an, “çok güzel yaşadım” diye mırıldanabilmek istiyorum.