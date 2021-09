Sizin Dünyanız: Aynur Hekimoğlu

Bugünkü konuğum sevgiyi, umudu, gülümsemeyi hayat tarzı olarak benimsemiş ve evladı için bütün dünyanın karşısında dimdik durmaktan çekinmeyen bir kadın. Özok Group Yönetici Asistanı Aynur Hekimoğlu

Disiplin.Kesinlikle Veteriner olurdum.Sağlık.Saygısızlık.Yurt Dışında Akademik olarak Egitim alma şansını bulamamış olmak.Hayırlı bir Evlat yetiştirmenin, Gururlu Sevincini her daim hissederim.Oğlumun Doğduğu kucağıma aldığım gün.Orhan Veli Bütün Şiirleri.Klasik müzik.Şafak Duvarı (2018 En iyi yapımcı Ödūlū)Ayakkabı.Atmaya kıyamadığım takılarım...Gönülden verilen her hediye güzel ve Özeldir benim için.Kendi hobilerime daha fazla zaman ayırabilmeyi planlayabilmek.Hayata hep pozitif bakabilmek, gelişen olumsuz durumlarda sakin ve soğukkanlı davranıp, çözüm odaklı hareket edebilmek.Tembel kişilikler.Hayatta ki i Nefesim; Oğlum Yiğitcan Hekimoğlu.Etli Nohut yemeği ve Tavuk suyuna Pirinç pilavı.Aynı gemide olduğumuzu unutmadan, Tüm insanlık adına; Doğa'nın korunduğu Yemyeşil bir Dünya.Birini kendinden daha çok düşünmektir.Mustafa Kemal ATATŪRK.ABD ve Mısır.Sokakta ki zor durumda olan Can dostları için Rehabilitasyon Merkezi açabilmek...Sevgiyi Yüreğinizden, Saygıyı kişiliğinizden, Gülümsemeyi yüzünüzden, Umudu kalbinizden, Sevdiklerinizi yanınızdan eksik etmeyin... Elinizdekiler için hep ŞŪKREDİN...