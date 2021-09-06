Sizin Dünyanız: Aynur Hekimoğlu

Hazırlayan:
Erçin Selasiye
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Disiplin.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Kesinlikle Veteriner olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sağlık.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Saygısızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yurt Dışında Akademik olarak Egitim alma şansını bulamamış olmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Hayırlı bir Evlat yetiştirmenin, Gururlu Sevincini her daim hissederim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlumun Doğduğu kucağıma aldığım gün.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Orhan Veli Bütün Şiirleri.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Klasik müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Şafak Duvarı (2018 En iyi yapımcı Ödūlū)
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Atmaya kıyamadığım takılarım...
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Gönülden verilen her hediye güzel ve Özeldir benim için.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kendi hobilerime daha fazla zaman ayırabilmeyi planlayabilmek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hayata hep pozitif bakabilmek, gelişen olumsuz durumlarda sakin ve soğukkanlı davranıp, çözüm odaklı hareket edebilmek.
OLMASA DA OLUR...
Tembel kişilikler.
OLMAZSA OLMAZ...
Hayatta ki i Nefesim; Oğlum Yiğitcan Hekimoğlu.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Etli Nohut yemeği ve Tavuk suyuna Pirinç pilavı.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Aynı gemide olduğumuzu unutmadan, Tüm insanlık adına; Doğa'nın korunduğu Yemyeşil bir Dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Birini kendinden daha çok düşünmektir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal ATATŪRK.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
ABD ve Mısır.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Sokakta ki zor durumda olan Can dostları için Rehabilitasyon Merkezi açabilmek...
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sevgiyi Yüreğinizden, Saygıyı kişiliğinizden, Gülümsemeyi yüzünüzden, Umudu kalbinizden, Sevdiklerinizi yanınızdan eksik etmeyin... Elinizdekiler için hep ŞŪKREDİN...