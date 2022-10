Sizin Dünyanız: Aycan Saraçoğlu

Bugünkü konuğum okyanus kadar derin, kristal kadar kırılgan, barışa, iyiliğe ve şiire sevdalı bir kadın... Şair – Aktivist Aycan Saraçoğlu...

Okyanus.Her şeyi ile mükemmel olan yaşlıların, çocukların ve hayvanların birlikte olduğu yaşam evi.Kıbrıs'ta ve dünyada olan güzel, çirkin her şey.Haksızlık, hadsizlik ve bencillik.İlk şiir dosyamı kopyasını almadan bir basım evine vermek. Maalesef kaybetmişler.Oğullarımı dünyaya getirmem.Eşim Derman ile Alevkayasında, DGD pikniğinde tanışmam.Yaşar İsmailoğlu "Portakal çiçeğim", Zülfü Livaneli "Balıkçı ve oğlu".Çav bella, Rodrigo Aronjuez - Gitar koncertosu.The Dreamseller.Pijama ve çiçek.Taşlı, süslü pembe bluz.Kitap, şarap, çikolata ve çiçek.Kırılganlığım.Paylaşımcılığım.Nazım ustanın dediği gibi"Yarin yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber."Kötü insanlar ve savaşlar.İyi insanlar ve barış.Fırın makarnası ve köfte.Herkesin huzurla uyuduğu, mutlu ve umutla uyandığı bir dünya.Hayatın balı, olmazsa olmazıdır.Che Guevara.KübaDünyayı dolaşmak. Yeni yerleri, yeni kültürleri tanımak.Kötülerin yok, iyilerin çok olduğu mutlu, huzurlu yarınlar için, hep birlikte mücadeleye devam