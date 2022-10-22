Sizin Dünyanız: Aycan Saraçoğlu

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Okyanus.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Her şeyi ile mükemmel olan yaşlıların, çocukların ve hayvanların birlikte olduğu yaşam evi.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kıbrıs'ta ve dünyada olan güzel, çirkin her şey.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık, hadsizlik ve bencillik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
İlk şiir dosyamı kopyasını almadan bir basım evine vermek. Maalesef kaybetmişler.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğullarımı dünyaya getirmem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşim Derman ile Alevkayasında, DGD pikniğinde tanışmam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yaşar İsmailoğlu "Portakal çiçeğim", Zülfü Livaneli "Balıkçı ve oğlu".
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Çav bella, Rodrigo Aronjuez - Gitar koncertosu.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
The Dreamseller.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Pijama ve çiçek.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Taşlı, süslü pembe bluz.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap, şarap, çikolata ve çiçek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kırılganlığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Paylaşımcılığım.
Nazım ustanın dediği gibi
"Yarin yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber."
OLMASA DA OLUR...
Kötü insanlar ve savaşlar.
OLMAZSA OLMAZ...
İyi insanlar ve barış.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın makarnası ve köfte.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Herkesin huzurla uyuduğu, mutlu ve umutla uyandığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Hayatın balı, olmazsa olmazıdır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Che Guevara.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyayı dolaşmak. Yeni yerleri, yeni kültürleri tanımak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Kötülerin yok, iyilerin çok olduğu mutlu, huzurlu yarınlar için, hep birlikte mücadeleye devam
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