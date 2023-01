Sizin Dünyanız :Asiye ARSLAN

OrijinalMake-Up ArtistÇocukların dertleriHaksızlıkEn büyük pişmanlığım diye bir şey yok, günün sonunda aldığım tüm kararlar o an hissettiklerim doğrultusunda. Pişman olursam kendi hislerime haksızlık ederim.Sağlıklı yaşadığım her an.Levent Koleji’nde mülakata giriyorken, vazgeçip mülakata girmemem…Hiçbirşeye uzun süre bağlı kalamadığımdan böyle bir kitap yok, Ama en çok hatırımda kalan, CANAN TAN-YÜREĞİM SENİ ÇOK SEVDİ.90 lar popSonsuza Dek NedimeAllıkHiç giymediğim ama elbet lazım olur dediğim eşofman altlarım.Herhangi bir makyaj malzemesiDikbaşlılığımdan bir sürü insanın illallah çektiğini düşünürsek o, benim için çok sorun değil gerçiAdil olmamDertlerAilem ve arkadaşlarım…LazanyaHerkesin adil standartlara sahip olduğu, savaşların ve para kavgalarının olmadığı bir dünya.Sabretmeyi öğrenmek.Böyle birisi yok sanırım ama bir dönem Hürrem Sultan’a kafayı takmış olabilirim.Deniz yıldızlarının geceyi aydınlattığı “SEA OF STARS” Plajı – Maldivler.İlerde Cambridge sınavlarında examiner olmak.Dünyayı iyilik ve çocuklar kurtaracak. İkisinden de umudunuzu yitirmeyin