Sizin Dünyanız :Asiye ARSLAN

HAZIRLAYAN :Fatoş KIZILYÜREK
SİZİN DÜNYANIZ
ASİYE ARSLAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Orijinal
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Make-Up Artist
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Çocukların dertleri
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Haksızlık
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
En büyük pişmanlığım diye bir şey yok, günün sonunda aldığım tüm kararlar o an hissettiklerim doğrultusunda. Pişman olursam kendi hislerime haksızlık ederim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Sağlıklı yaşadığım her an.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Levent Koleji’nde mülakata giriyorken, vazgeçip mülakata girmemem…
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Hiçbirşeye uzun süre bağlı kalamadığımdan böyle bir kitap yok, Ama en çok hatırımda kalan, CANAN TAN-YÜREĞİM SENİ ÇOK SEVDİ.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
90 lar pop
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Sonsuza Dek Nedime
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Allık
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Hiç giymediğim ama elbet lazım olur dediğim eşofman altlarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Herhangi bir makyaj malzemesi
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Dikbaşlılığımdan bir sürü insanın illallah çektiğini düşünürsek o, benim için çok sorun değil gerçi
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Adil olmam
OLMASA DA OLUR…
Dertler
OLMAZSA OLMAZ…
Ailem ve arkadaşlarım…
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Lazanya
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Herkesin adil standartlara sahip olduğu, savaşların ve para kavgalarının olmadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN…
Sabretmeyi öğrenmek.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Böyle birisi yok sanırım ama bir dönem Hürrem Sultan’a kafayı takmış olabilirim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER…
Deniz yıldızlarının geceyi aydınlattığı “SEA OF STARS” Plajı – Maldivler.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
İlerde Cambridge sınavlarında examiner olmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Dünyayı iyilik ve çocuklar kurtaracak. İkisinden de umudunuzu yitirmeyin
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