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Sizin Dünyanız: Arman Ratip

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Bugünkü konuğum ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılarından Arman Ratip

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Sizin Dünyanız: Arman Ratip

 Hazırlayan: Erçin SELASİYE

 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Doğaçlamacı.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yine aynı işi yapmak isterdim.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Halen veremediğim konserlerim.
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan ve gerçek olmayanlar.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Londra’da ev sahibi olamamak.


 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlumun doğumu
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Çok sevdiğim eşimle evlenmek.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Jack Reacher romanı.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Liszt’in eserleri.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
“Lady Vanishes” (1938) Alfred Hitchcock.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Şile Bezi gömlek.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Eski ayakkabılar.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
“Fazioli” Super Grand Piyano.
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Yok.

 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dürüstlük.
 
OLMASA DA OLUR...
Short.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Piyano çalışmaları.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Gabira üzerine tereyağ.
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kendi verdiğim konserlerle dolu bir dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Vazgeçilmez.


 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Franz Liszt.
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Los Angeles, California, ABD
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Piyanist – Besteci olarak hep zirvede olmak.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Herkese sağlık.
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