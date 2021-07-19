Sizin Dünyanız: Arman Ratip

Bugünkü konuğum ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılarından Arman Ratip

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Doğaçlamacı.Yine aynı işi yapmak isterdim.Halen veremediğim konserlerim.Yalan ve gerçek olmayanlar.Londra’da ev sahibi olamamak.Oğlumun doğumuÇok sevdiğim eşimle evlenmek.Jack Reacher romanı.Liszt’in eserleri.“Lady Vanishes” (1938) Alfred Hitchcock.Şile Bezi gömlek.Eski ayakkabılar.“Fazioli” Super Grand Piyano.Yok.Dürüstlük.Short.Piyano çalışmaları.Gabira üzerine tereyağ.Kendi verdiğim konserlerle dolu bir dünya.Vazgeçilmez.Franz Liszt.Los Angeles, California, ABDPiyanist – Besteci olarak hep zirvede olmak.Herkese sağlık.